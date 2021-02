Gallarate, parte il cantiere di piazza Giovanni XXIII

Allestito il cantiere in piazza Giovanni XXIII a Gallarate, antistante la stazione, mercoledì 24 febbraio sono iniziati ufficialmente i lavori per la riqualificazione dell’area. Una parte degli alberi è già stata potata.

I lavori continueranno fino a luglio.

Un progetto discusso e fortemente osteggiato dagli ambientalisti della città, riunitisi nel comitato “Salviamo gli alberi di Gallarate”, che nei mesi scorsi sono ricorsi al Tar per bloccare l’abbattimento di otto alberi, senza successo.

Alcuni componenti, saputo dell’inizio del cantiere lunedì 22 febbraio, hanno organizzato un presidio di sensibilizzazione martedì 23.

«Oggi finalmente partirà il cantiere in piazza Giovanni XXIII – aveva commentato il sindaco, Andrea Cassani – è un’opera importante per la città, perché la stazione è uno degli ingressi della nostra bellissima Gallarate. Da parte dell’amministrazione comunale è doveroso risistemare questa piazza, che ormai da sessant’anni viene riqualificata». Cassani ha poi spiegato il motivo del taglio delle piante: «sono malate, non avrebbe senso lasciarle per poi doverle restituire tra qualche anno. Il saldo delle piante tagliate rispetto a quelle che pianteremo è più uno: il nostro intendimento non è di tagliare le piante ma di riqualificare l’area».

Il comitato sarà di nuovo in piazza, per manifestare la sua contrarietà, stasera (giovedì 25 febbraio), alle 18.