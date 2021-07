Il “Grazie” della Parrocchia di Malnate alle realtà che hanno aiutato l’oratorio feriale

Dopo un’estate di stop per la pandemia, nel 2021 sono ripartiti gli oratori feriali, anche se con diverse limitazioni dovute alla situazione epidemiologica. E così l’oratorio si è aperto al territorio, è uscito dalle “4 mura” per occupare, contaminare, coinvolgere l’intero paese, in un abbraccio concreto di luoghi e persone. Sono stati utilizzati gli oratori di Malnate, Gurone, San Salvatore, il Camping, la chiesetta di Santa Rita e la sede degli Alpini in via Guido Rossa.

A Malnate hanno fatto parte del campo estivo della Parrocchia 240 bambini e 80 animatori, oltre a 150 adulti indispensabili per l’aiuto ai gruppi e per le necessarie pulizie degli spazi. I ragazzi sono stati suddivisi in 13 gruppi di circa 20 bambini ognuno e il don Alessandro Sacchi ha svolto il grande lavoro di regia e di organizzazione.

Per la buona uscita di questo complicato puzzle di incastri, in molti si sono spesi e così la Parrocchia ha voluto dedicare un sentito “grazie” a tutte le realtà e associazioni che hanno dato una mano: Guardie Ecologiche Volontarie, Soci Coop, Legambiente, Cai, Miniera di Giove, Mulino Bernasconi, Asd San Martino Orma, Vikings Baseball, Gruppo Alpini, la Fondazione del Varesotto, l’Amministrazione Comunale, oltre ai prestigiatori Walter Maffei e Anonino Galici, Adelio Macecchini, Giovanna Signorini e Angelo Bernasconi.

Il ringraziamento arriva anche da don Alessandro Sacchi: «Un proverbio africano recita: “Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio“, questa è stata la frase usata per chiamare a raccolta i vari volontari che si sono adoperati perché quest’anno non bastavano le figure legate all’oratorio, ma sono servite molte persone volenterose che a vario titolo ci hanno aiutato. Già fare tutto questo è stato una cosa bella: è stato un oratorio che è diventato paese. E il bello che la città si è presa cura dei ragazzi, anche solo un pomeriggio o una sera, in tanti hanno collaborato. In mezzo a tante fatiche, questo fa bene».