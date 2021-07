Hupac, l’Ippodromo delle Bettole e i fuochi di sant’Eusebio nel podcast dell’1 luglio

Le principali notizie di giovedì 1 luglio

La ripartenza dell’economia ‘travolge’ Hupac: Negli ultimi due mesi sempre più spesso gli autotrasportatori devono attendere ore per effettuare le operazioni nel polo logistico intermodale tra busto arsizio e gallarate, con centinaia di camion in coda, fino alla superstrada 336 della malpensa. Per questo la società ha deciso di incentivare chi arriva di notte. il polo intermodale è infatti attivo 24 su 24 ma la maggior parte dei veicoli arriva di giorno.

Saranno inaugurati sabato 3 luglio alle 11 due importanti opere per la mobilità nell’area della stazione di Cantello Gaggiolo, sulla linea Arcisate Stabio: l’area a parcheggio di interscambio tra via Elvezia, via Lugano e via cacciatori delle Alpi e il sottopasso pedonale che permette di attraversare la statale in sicurezza.Si tratta di opere di importanza strategica per la mobilità transfrontaliera che hanno ottenuto un contributo di 450.000 euro con l’obiettivo di favorire da parte dei lavoratori frontalieri, da una parte l’utilizzo del treno, dall’altra buone pratiche come il car pooling. All’inaugurazione saranno presenti autorità del Comune, della Regione e del Canton Ticino.

L’amministrazione di Varese ha presentato ufficialmente il nuovo portale del Comune. On line da sei giorni, il nuovo sito ha già aumentato i nuovi visitatori di oltre l’80%, la maggior parte dei quali da mobile: il motivo principale è la nuova costruzione del sito, che rende più semplice trovare le informazioni. Consultabile in 8 lingue diverse – oltre all’italiano, è leggibile in inglese, francese, spagnolo, tedesco ma anche in cinese, arabo e russo – il sito è responsive, si adatta cioè allo schermo del dispositivo che lo legge, come ad esempio uno smartphone e consente di pagare le multe, i servizi per le scuole e tutti i servizi pago pa, mentre è allo studio il pagamento dei tributi e l’emissione dei certificati.

Sarà un altro anno senza fuochi d’artificio per la Festa di Sant’Eusebio a Casciago, una delle più amate della provincia che fino a pochi anni fa, nell’epoca pre-Covid, riempiva il prato del paese di migliaia di persone in attesa dello spettacolo pirotecnico.

Anche nel 2021 gli organizzatori sono stati costretti a limitare il programma*, mantenendo però gran parte degli altri eventi tradizionali tanto amati dai casciaghesi, dall’incendio del pallone all’incanto delle barelle.Il programma completo, che occupa tutto il mese di luglio, lo potete trovare su varesenews

Il programma estivo dell’ippodromo delle bettole a varese comincia questo sabato – 3 luglio – per proseguire con due riunioni settimanali sino al 31 agosto, con diversi appuntamenti clou distribuiti in due mesi di gara.

L’ippodromo delle Bettole garantirà anche quest’anno una estate all’insegna del galoppo, dribblando le difficoltà “momentanee” causate dal Covid-19 (mille spettatori il numero massimo per ogni serata

Se nel 2020 le Bettole avevano garantito una stagione nonostante la piena emergenza Covid, quest’anno la “Varesina” prova a rilanciare e a mettere in calendario anche qualche piccolo evento conviviale e spettacolare accanto alle corse. Alcune riunioni prenderanno il via alle 18,30 («per venire incontro alle agenzie per cui le notturne sono un problema») ma gli appuntamenti clou saranno allestiti in serata.

