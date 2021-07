Presentato il nuovo sito del Comune di Varese, più leggibile e responsive

Al termine dell’ultima settimana di test, l’amministrazione di Varese ha deciso di presentare ufficialmente il nuovo portale del Comune. On line da sei giorni, il nuovo sito ha già aumentato i nuovi visitatori di oltre l’80%, la maggior parte dei quali da mobile: il motivo principale è la nuova costruzione del sito, che rende più semplice trovare le informazioni.

Consultabile in 8 lingue diverse – oltre all’italiano, è leggibile in inglese, francese, spagnolo, tedesco ma anche in cinese, arabo e russo – il sito è finalmente responsive, si adatta cioè allo schermo del dispositivo che lo legge, come ad esempio uno smartphone: «Il nuovo sito è stato pensato e ridisegnato per essere inclusivo e accessibile – ha spiegato l’assessore Fabrizio Lovato (nella foto mentre presenta il sito) – semplice e lineare. Era un obiettivo che avevamo e su cui abbiamo lavorato a lungo. Non è facile infatti cambiare il sito di una pubblica amministrazione di una città di oltre 80mila abitanti. Ora però i cittadini hanno a disposizione un ottimo strumento da utilizzare con tutti i servizi a portata di mano».

Tra le principali caratteristiche del nuovo sito c’è il design delle pagine, che contrariamente al precedente è semplice e intuitivo: è più facile dalla home trovare la pagina che si sta cercando.

Il sito istituzionale è progettato e realizzato secondo i principi del responsive web design: l’aspetto del sito, le caratteristiche e la collocazione delle barre di navigazione e l’incolonnamento dei testi infatti cambiano e si adeguano alle caratteristiche dello schermo su cui le si sta guardando. Il sito offre un’esperienza di utilizzo ottimale indipendentemente dalla risoluzione dello schermo e dal tipo di dispositivo utilizzato, consentendo sempre facilità di lettura e navigazione; è in grado di adattarsi graficamente in modo automatico al dispositivo utilizzato per la navigazione: smartphone, tablet, pc e altro.

Il portale prevede già l’accesso con lo Spid: servirà al pagamento dei tributi e alla concessione dei certificati quando verranno implementati i servizi, su cui il comune è già al lavoro. Nel frattempo è già possibile pagare i servizi scolastici, le multe e gli avvisi PagoPa.