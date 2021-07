A Luino in via Cavallotti “l’ape regina cerca corte“

Quattro anni. È il tempo stimato che rimarrebbe all’umanità in assenza di insetti impollinatori.

Inesistenti per molti, inutili per altri e per altri ancora una scocciatura da tenere lontano per godersi le calde giornate estive, che proprio in questi giorni sembrano lontane, forse anche per quel clima impazzito che di certo trova colpe nel comportamento umano.

Ecco che allora un gruppo di esercenti del centro storico di Luino, quella via Cavallotti (foto sotto) che dal lago sale e tanto ricorda le strette strade di mare della riviera ligure, quest’anno daranno vita ad una manifestazione di colori e sapori che ha proprio l’obiettivo di farci tornare tutti quanti coi piedi per terra, alle origini, vicino alla natura dove tutto nasce.

L’idea nasce dal progetto “Lino che passione” (consolidatosi da un percorso nato con la mostra promozionale “Balconi Artistici”) e divenuto oggi un appuntamento imprescindibile dell’estate e proprio il 28 di luglio, mercoledì, e fino al 4 ottobre prende il via l’iniziativa “l’Ape Regina cerca Corte“.

«Quest’anno il progetto allarga il suo scenario e si pone come obbiettivo la tutela dell’ambiente, la riqualificazione dei territori e concentra tutte le sue attenzioni sul tema dell’apicoltura e biodiversità. Quest’ultima intesa come “Bene Comune“. Le api stanno morendo in tutto il mondo non solo a causa dei cambiamenti climatici bensì dell’utilizzo sempre più massiccio di pesticidi. L’Ape emblema dell’eterna rinascita e del rinnovarsi della natura è in fase di estinzione per questo motivo divulgare un messaggio di “pericolo estinzione” sensibilizzando la realtà

cittadina ci sembra un piccolo nobile ma doveroso gesto», spiega Monica Trussi, storica negoziante di maglieria pregiata nella via Cavallotti e animatrice dell’iniziativa.



Di fatto, all’interno del Centro Storico di Luino è stato creato un Apiario. Nello specifico all’inizio di Via Cavallotti. Artisti, Artigiani e Commercianti hanno infatti contribuito ad impreziosire le Arnie trasformandole in opere uniche e originali. L’idea non è solo rendere le arnie uniche attraverso la creatività di coloro che hanno partecipato bensì di portare allo splendore l’opera che da tanti anni realizzano le api, instancabili operaie.

La Corte dell’Ape Regina

All’interno di uno spazio sito in via Cavallotti, 20 “un’Arnia illustrata“ e ricca di informazioni introdurrà nel fantastico mondo delle api. Telaio dopo Telaio, i testi brevi e interessanti e i disegni dettagliati racconteranno l’anatomia fisica, le diverse specie, la complessa struttura sociale dell’alveare, la produzione del miele (e i suoi innumerevoli impieghi), ma anche la

danza nuziale delle regine e i rischi legati all’estinzione di questo insetto preziosissimo, divenuto simbolo di vitalità e spiritualità in diverse culture.

In programma (nel rispetto delle norme Anti-covid)

Mercatino dei produttori di miele, un mercatino di prodotti alimentari regionali, articoli

salutistici ed erboristici e di artigianato naturale.

Degustazioni guidate a cura degli esperti apistici, dove si potranno assaggiare

diverse varietà di mieli.

Possibilità di organizzare Convegni a tema

Laboratorio gratuito per bambini e distribuzione a tutti di una bustina con semi di piante

e fiori melliferi, per aiutare le api nel loro lavoro, importantissimo per il pianeta.

Area Salva Api: l’ allestimento floreale realizzato presso la via Cavallotti ha rispettato la

piantumazione di piante da fiore molto apprezzati alle Api. L’Area Salva Api creata è una

piccola oasi per api e altri insetti impollinatori dove possono trovare rifugio e polline per

nutrirsi. Con il contributo di negozi e ristoranti del centro storico saranno allestite diverse Aree

Salva Api.

Iniziative concomitanti

La” Luino Chair” : esposizione sedie d’artista per tutto il centro storico:equilibrio perfetto

tra arte, design e comfort pezzi recuperati e imprescindibili sono un esempio di trasformazione

da semplici sedie in vere e proprie opere d’arte.