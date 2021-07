Nel weekend Gallarate si tinge di colori politici diversi

Tante iniziative e gazebo elettorali a Gallarate nel weekend del 10 e 11 luglio: chi passeggerà per il centro cittadino potrà conoscere diverse liste e candidati delle elezioni comunali che si terranno il prossimo autunno. Questa è forse l’ultima settimana di questo intenso “primo tempo” di campagna elettorale.

Centrodestra e centrosinistra: dove trovarli

La Lega, a sostegno del sindaco Andrea Cassani, si troverà soprattutto al Cassani point di via Turati. Della coalizione di centrodestra ci sarà al gazebo in piazza Libertà anche la civica “centrista moderata” Centro popolare Gallarate a partire dalle 11.

Fratelli d’Italia sabato mattina sarà in zona mercato, al pomeriggio in piazza Libertà e così anche domenica mattina.

Alle 10 al Parco Bassetti il partito Volt dimostrerà il suo sostegno a Margherita Silvestrini. Dopo essersi presentati a Varese con una lista propria a sostegno della ricandidatura dell’attuale sindaco Davide Galimberti, il team varesino del partito paneuropeo ha deciso di sostenere anche a Gallarate la coalizione di centrosinistra. L’evento sarà anche trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del partito.

Nessun gazebo per alcune liste della candidata, come Pd e Città viva, ma i dem faranno un aperitivo mercoledì 13 luglio.

Dalle 9 alle 13 di sabato 10 luglio, inoltre, ci sarà in piazza Libertà Italia Viva, che dimostrerà il l’appoggio a Silvestrini nella corsa a sindaca.

Le liste civiche in corsa singola

Più Gallarate e Sonia Serati saranno in piazza Libertà già questa sera alle 18, per poi replicare sabato 10 alle 18 e domenica 11 luglio a Madonna in Campagna a partire dalle 11 per il tour dei quartieri.

Obiettivo comune Gallarate, la civica che candida sindaco Massimo Gnocchi, sabato mattina sarà in piazza Libertà e alcuni candidati distribuiranno volantini al mercato.