Operazione antidroga in paese, il sindaco di Casciago ai carabinieri: “Grazie“

«Un sospiro di sollievo». È quanto vivono i residenti di Morosolo, frazione di Casciago, dopo il blitz di giovedì scorso dove i carabinieri hanno arrestato madre, figlio e fidanzata nel corso di un’operazione antidroga.

Certo, la presunzione di innocenza vale per ogni indagato, ma nessuna sentenza di cassazione può essere più efficace della semplice sensazione di chi vive da anni a contatto con atteggiamenti al limite, del percepito di degrado quotidiano e della consapevolezza di qualcosa che non va alle soglie della porta di casa e che puzza di marcio.

Per arrivare a questa conclusione basta ascoltare i residenti della strada dove i carabinieri giovedì mattina alle 5 sono arrivati coi cani dopo aver bloccato le vie di fuga e slacciato le fondine: a casa del sospettato, un ragazzo finito nei guai già qualche anno fa, è stata difatti trovata una pistola, un’arma potente in grado di uccidere, o intimorire, se non altro per le dimensioni. Per questo in molti hanno tirato un sospiro di sollievo per gli arresti.

Primo fra tutti il sindaco di Casciago Mirko Reto che nonostante sia fuori provincia per un breve periodo di vacanza ci tiene a ringraziare i carabinieri e la magistratura per l’operato svolto in questi mesi di indagini. «Voglio esprimere pubblicamente soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale e porgere un grande ringraziamento ai carabinieri che hanno eseguito l’operazione e che hanno dimostrato di tutelare il nostro territorio in maniera costante e costruttiva».

«Sicuramente», conclude il sindaco Reto «è un grande risultato per le forze dell’ordine che hanno posto fine ad una situazione che poteva diventare critica per il nostro territorio».