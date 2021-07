Opere Pubbliche, Magistretti: “Grazie a Galimberti e al Governo Draghi, nuovi investimenti a Varese”

“Varese sta dimostrando ogni giorno di più con l’Amministrazione Galimberti di sapere intercettare le risorse che il Governo sta mettendo a disposizione, a partire dalla rigenerazione urbana. Per questo sosteniamo la riconferma di Davide Galimberti con la lista Lavoriamo per Varese, perché vogliamo che questa modalità concreta di operare nell’interesse dei cittadini continui. Con Matteo Bianchi e la sua coalizione, la città perderebbe opportunità.” Così Nicola Magistretti, segretario cittadino di Italia Viva.

“I trenta milioni aggiudicati da Varese – prosegue – per la ristrutturazione di Villa Baragiola e dell’ex Macello, rappresentano un risultato straordinario. Con il primo progetto si recupera un gioiello Varesino, Villa Baragiola, da decenni abbandonata e che con il suo magnifico parco avrà adesso uno sviluppo, una nuova vita e nuove funzioni di utilizzo per terzo settore, famiglie e cittadini, e questo sará a vantaggio anche del quartiere di Masnago. E poi con la riqualificazione dell’ex Macello, grazie anche a un PPP Partenariato Pubblico Privato, anche quell’area sará un punto qualificante del quartiere. Voglio evidenziare che entrambi i progetti si sono qualificati nei primi posti nella classifica Italiana dei progetti premiati e nei primissimi posti in Lombardia. Insomma, i risultati arrivano quando ci sono Sindaci all’altezza, in grado di cogliere le proposte che sono venute dalla società civile e da tanti professionisti che hanno contribuito a presentare due progetti così validi e belli”, conclude.