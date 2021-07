Pro Patria verso l’inizio della stagione tra mercato e raduno

Continua a prendere forma la Pro Patria 2021-2022, che ripartirà con un nuovo allenatore – Luca Prina – ma la stessa voglia di confermarsi una delle realtà più interessanti della Serie C.

Il primo appuntamento della nuova stagione sarà lunedì 19 luglio allo “Speroni” con il raduno. Ritrovo alle ore 10.00 per visite mediche, tamponi, esami strumentali e test atletici individuali e la ripresa dell’attività sportiva.

Da mercoledì 21 luglio i tigrotti saranno invece impegnati nel ritiro di Sondalo, alloggiando all’Hotel Delle Alpi con le doppie sedute giornaliere di allenamento allo Stadio Comunale. Il lavoro in montagna terminerà sabato 31 Luglio.

Dopo gli annunci della settimana scorsa dell’attaccante Leonardo Stanzani e del difensore centrale classe 2000 Moris Sportelli, ci si aspettano nuovi tesseramenti prima di lunedì prossimo. In particolare il direttore sportivo Sandro Turotti si sta concentrando sul portiere che prenderà l’eredità di Stefano Greco, tornato alla Roma, sulla fascia destra, dopo gli addii con Giorgio Spizzichino e Niccolò Cottarelli, e l’attacco, ridotto all’osso dalle partenze di Ari Kolaj, Davide Castelli ed Emmanuel Latte Lath e dal ritiro di Giuseppe Le Noci.

Intanto nei giorni scorsi a Busto Arsizio la tifoseria biancoblu ha storto il naso per la nuova maglietta da gioco, apparsa negli annunci dei nuovi giocatori. Le critiche sono rivolte verso la zona superiore, lasciata bianca e priva della striscia blu. Il club ha però fatto sapere che la scelta non cambierà e che la maglia rimarrà quella per tutta la stagione.