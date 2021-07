Sasso sul parabrezza, paura in A9 tra Saronno e Origgio

Un sasso sul parabrezza, mentre si percorre l’autostrada. Un incubo che torna e ricorda un passato abbastanza recente fatto di atti vandalici che hanno provocato lutti e tragedie.

La denuncia arriva da Facebook, da un post pubblicato da un cittadino comasco, Costantino Caristia, 52 anni, residente a Bregnano, e condivisa da parecchi residenti nel Varesotto e nelle vicine provincie di Monza Brianza e Milano.

Lo abbiamo contattato al telefono e ci ha raccontato gli attimi di paura, l’entità del danno e il fatto che tutto sommato è andata bene, per fortuna: «Domenica pomeriggio, intorno alle 13.45, stavamo viaggiando verso Milano con mia moglie e una coppia di amici. All’improvviso il botto. Subito ho guardato se davanti avessi qualcuno, ma non c’era nessuno, io ero in sorpasso e dall’auto di fianco, una piccola utilitaria, non può essere arrivato un oggetto così grande – ci ha raccontato Costantino, che di mestiere fa il rappresentante per una ditta tedesca ed è abituato a viaggiare su e giù per l’Italia -. È arrivato dall’alto per forza. Sono finiti vetri ovunque, fino sul sedile posteriore. Ero dopo il primo ponte superata l’uscita di Saronno, verso quella di Origgio/Uboldo, un ponte di ferro, da cui è difficile che possano essere caduti calcinacci. Sono uscito a Origgio e sono tornato indietro, nel frattempo ho chiamato la Polizia Stradale che mi ha confermato che non è la prima volta che ricevono una segnalazione simile: l’ultima mi hanno detto che è di un mese fa, quando un’auto è stata colpita lato passeggero, dove fortunatamente non viaggiava nessuno perchè il sasso in quella circostanza ha sfondato il vetro. Non sanno chi possa essere e non escludono nulla. Io me la sono cavata con un danno da 1000 euro e un grosso spavento, ma sono cose che non dovrebbero succedere».