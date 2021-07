Tete e Cipo: un abbraccio olimpico tra i varesini Nicolò Martinenghi e Riccardo Cipolat

Uno ha in mano la medaglia di bronzo che si è conquistata nella notte italiana tra domenica 25 e lunedì 26. L’altro lavora “dietro le quinte” per tenere in forma gli atleti della Federazione Nuoto italiana.

Tutti e due hanno in comune la provenienza: la provincia di Varese. Anzi, Varese e dintorni, perchè abitano a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altro. Nicolò “Tete” Martinenghi, il nuotatore che ha regalato la medaglia all’Italia nella finale dei 100 rana, è infatti di Azzate, mentre Riccardo “Cipo” Cipolat, il fisioterapista della FNSI, è della città di Varese.

Un abbraccio varesino, quello che è immortalato qui sopra: e che ha orgogliosamente postato proprio Riccardo Cipolat nel suo profilo Facebook, in questi giorni in trasferta giapponese, con questo messaggio: “Goditelo tutto TETE!

Perché sappiamo quanto hai lavorato per questo!”.