Tutor online senza laurea. Come si fa? Come lo si diventa?

Molti di noi hanno guardato alla possibilità di diventare tutor online con estremo interesse. Le possibilità di insegnare a distanza, sfruttando le ultime tecnologie informatiche, unito ai vantaggi di crearsi un nuovo reddito indipendente ha solleticato la curiosità di tante persone.

Ma spesso uno scalino quasi insormontabile si frappone fra chi vuole iniziare ed il suo sogno. Questo blocco è la necessità di essere in possesso di una laurea o di una certificazione.

Che cosa serve (servirebbe) per diventare un tutor online?

Nel mondo, per certi versi ancora “ingessato” del tutoraggio online, alcune piattaforme e siti hanno semplicemente trasportato la lista delle qualifiche richieste dalle scuole o dagli istituti privati. Quindi diplomi, lauree o corsi e certificazioni specialistiche, che rendono il mestiere di “tutor online” una possibilità riservata a pochi.

Per fortuna però, anche in questo caso, internet e le sue possibilità hanno allargato il campo a chi é mosso da forza di volontà e voglia di intraprendere una nuova carriera.

Esistono infatti alcune piattaforme, come ad esempio Preply, decisamente più democratiche e meritocratiche. In queste piattaforme, non è il “pezzo di carta” che fa la differenza, ma la conoscenza della materia, la disponibilità del tutor, ed il feedback degli utenti.

Cosa serve su una piattaforma moderna per fare tutoraggio online?

Le piattaforme online moderne permettono a chiunque di iniziare la propria carriera come “tutor online”. Queste piattaforme non pretendono un certificato o diploma, ma richiedono comunque da chi si propone come insegnante la conoscenza della materia e la professionalità per affiancare chi vuole imparare.

Anche se non hai un “pezzo di carta” a dimostrare le tue competenze, ci sono alcune azioni che ti possono permettere di avere successo nella tua attività di tutoraggio, in particolare:

● Conoscere in maniera dettagliata ed approfondita la tua materia

Devi ovviamente conoscere al meglio l’argomento che vuoi insegnare. La pratica e l’esperienza ma soprattutto la passione, ti possono aiutare molto in questo ambito. Se puoi dimostra come la padronanza della materia per cui vuoi diventare tutor online ti ha aiutato nella carriera o nella vita. Se hai esperienze pratiche da condividere la qualità del tuo insegnamento ne potrà solo trarre vantaggio.

● Mostra le tue competenze

Se vuoi iniziare ad insegnare una lingua, ad esempio lo spagnolo, raccontare che sei andato in vacanza ad Ibiza probabilmente non basterà. Ma se puoi dimostrare che hai lavorato in un paese in cui si parla quella lingua, hai intrattenuto relazioni commerciali per il tuo impiego o se hai fatto vacanze studio, vale sicuramente la pena evidenziare questa cosa. Potresti trovare qualcuno che vuole intraprendere la tua stessa esperienza e vedere lo stesso trascorso potrebbe spingerlo a scegliere te.

● Promuoviti

La rete e le sue varie possibilità sono tutte collegate ed interagiscono tra loro. Se vuoi mostrare le tue competenze in un determinato campo fallo mostrando la tua autorevolezza a chi cercherà maggiori informazioni su di te e le tue competenze. Le opportunità da esplorare sono molteplici e vanno dalla creazione di un blog dedicato a quella di un profilo social, fino ad articoli o risposte ad hoc in piattaforme informative come ad esempio Medium o Quora.

● Dai il tuo meglio fin da subito

I tuoi primi studenti saranno cruciali. Dalla loro valutazione e feedback potrebbe infatti dipendere il tuo destino. Cerca di “consegnare” molto di più di quanto prometti, al fine di ottenere ottime valutazioni che invogliano altri studenti a scegliere te.

Tutor online, perché non iniziare oggi?

Ora che sai che non hai bisogno di alcun diploma o laurea per iniziare ad insegnare, perché non inizi subito? Puoi iniziare immediatamente la tua carriera di tutor online. Non attendere oltre, inizia oggi e cerca di migliorare ogni giorno le tue capacità, l’apprendimento è un’attività che non termina mai.