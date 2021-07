Vaccinazioni agli over60 la ragazza bloccata a Malta e gli acquisti dell’Openjobmetis nel podcast del 20 luglio

Le principali notizie di martedì 20 luglio

Sono 435 i varesino over60 che hanno aderito all’invito di Regione e si sono presentati ai tre hub vaccinali di Varese, Gallarate e Rancio Valcuvia per sottoporsi per ricevere il Janssen. La possibilità rimarrà aperta fino a fine luglio e poi verrà estesa anche a due farmacie in via sperimentare. Per gli ultimi 10 giorni di agosto Regione aumenta con 20.000 nuovi slot le agende per le prime dosi per raggiungere velocemente l’immunità di comunità.

Sono rientrati da Malta i 58 ragazzi fermi a causa di alcuni casi di contagio nella scuola di inglese. È rimasta bloccata nell’isola, però, una quattordicenne varesina il cui tampone alla partenza è risultato positivo.

È stato annunciato un presidio dei lavoratori di Whirlpool a Cassinetta di Biandronno. I lavoratori, in occasione dello sciopero indetto per giovedi 22 luglio contro il licenziamento dei dipendenti della sede di Napoli. Il presidio verrà allestito di fronte alla portineria centrale dell’azienda a cassinetta. Sono stati invitati anche i delegati sindacali di tutte le aziende metalmeccaniche del Varesotto

È stato arrestato dagli agenti della Polfer sul treno Varese Milano un saronnese di 52 anni accusato di aver truffato uno spagnolo nel marzo scorso. Contro di lui era stato spiccato un mandato di cattura internazionale. Ad insospettire gli agenti il comportamento dell’uomo cghe, alla vista dei poliziotti si era allontanato rapidamente.

Malpensa Intermodale, la società del Gruppo FNM che gestisce il terminal di Sacconago e l’operatore belga Move Intermodal, hanno lanciato la nuova relazione tra lo scalo di Busto Arsizio e quello di Ferentino, in provincia di Frosinone. Una parte consistente del nuovo traffico sarà riservata alle aziende del territorio che potranno sfruttare la nuova connessione per raggiungere mercati di approvvigionamento o distribuzione utilizzando l’intermodalità

Nel giro di due giorni la Openjobmetis ha quasi completato la rosa di giocatori a per il prossimo campionato di basket di serie A. Se lunedì i biancorossi avevano annunciato l’arrivo di Elijah Wilson, guardia tiratrice low cost proveniente dal campionato polacco, ora è la volta di Paulius Sorokas, ala lituana di 2 metri che ha giocato a lungo in Italia, seppure in Serie A2.

Sorokas è stato per due stagioni anche a Treviglio, allenato da coach Adriano Vertemati mentre nella massima categoria ha avuto una sola esperienza a Sassari dove però ha quasi esclusivamente giocato in coppa.

Il lituano, non ancora ufficializzato dalla società, dividerà i minuti in ala forte con Jalen Jones, l’ex giocatore NBA che sta recuperando dall’infortunio al tendine d’Achille rimediato nell’unica presenza con la Openjobmetis nella stagione scorsa. Ora alla squadra manca solo il pivot titolare, considerato un giocatore chiave dello scacchiere di Vertemati.