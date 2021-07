“Varese Libera”, la lista di Tomasella presenta i suoi 23 candidati

Questo pomeriggio, sabato, in piazza XX settembre a Varese, la lista Varese Libera – Tomasella Sindaco ha presentato i suoi 23 candidati.

«Non escludo che si possa aggiungere qualcun’altro – ha affermato Francesco Tomasella, il candidato Sindaco – ma deve essere qualcuno che condivida le nostre battaglie e porti qualcosa in più al nostro gruppo».

Una lista che conta persone provenienti da diversi settori lavorativi e sociali della città. Tra i presenti dell’incontro di oggi si contavano Samuela Besana (Capolista), Fabio Di Vito, Massimo Furini, Riccardo Besana, Luca De Bellis, Samanta Salvatore, Martina furia, Nicoletta Curci, Marisa Torchia, Alessandro Gabrielli, Emanuele Riga e Sergio Ragaini.

«Io penso che una città come Varese, capoluogo di provincia, meriti di conoscere almeno due, tre mesi prima i candidati e i punti del programma. La città merita di poter interagire sui social, dal vivo, nelle strade coi propri candidati” prosegue Tomasella.

Varese Libera è una lista che si presenta per queste elezioni con un programma di priorità che spaziano in diversi ambiti sociali: l’eliminazione dei parcheggi a pagamento in città, la sospensione per tre anni della TARI (la tassa sui rifiuti) per tutte le attività penalizzate dal lockdown, un ammodernamento generale per le strutture sportive della città, la realizzazione di un mercato coperto in piazza Repubblica, la creazione di una rete sociale che evidenzi e intervenga nelle situazioni difficili che si presentano nelle famiglie più fragili e nuovi investimenti per gli spazi per i giovani.

«Ho stilato la lista dei nostri candidati con orgoglio – conclude il Candidato Sindaco – perché per noi rappresenta ancora una volta un’eccezione rispetto agli altri partiti».