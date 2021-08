Black Widow, Woody Allen e molti altri: ad agosto a Besnate il cinema è sotto le stelle

Per tutto il mese di agosto gli amanti del grande schermo potranno godersi le nuove uscite all’arena estiva del Cinema Incontro di Besnate.

Si tratta dell’ultimo giro di boa dell’estate besnatese dedicata al cinema sotto le stelle, frutto del grande impegno della squadra dell’Incontro, che a settembre totalizzerà la cifra tonda di 40 serate di proiezione.

Inoltre, a inizio estate ha attivato il crowdfunding per l’acquisto di cuffie per l’ascolto del film, in modo da migliorare la convivenza con gli abitanti del centro del paese, facendo diventare l’arena un vero e proprio silent cinema.

Tante le proposte, sia per famiglie sia per adulti.

Nel sequel I Croods 2 – una nuova era, diretto da Joel Crawford, la famiglia paleolitica Croods si trova ad avere a che fare con una seconda famiglia. Il film di animazione si può vedere lunedì 9 agosto (ore 21.30), venerdì 13 agosto (ore 21.30) e sabato 21 agosto (ore 21.30). Sempre per bambini e le loro famiglie sarà in programmazione il nuovo prodotto Disney, Raya e l’ultimo drago: in programmazione sabato 7 agosto (ore 21.30) e domenica 15 agosto (ore 21.30).

La pellicola d’avventura Black Widow, diretto da Cate Shortland, sarà fruibile sabato 14 agosto (ore 21.30) e venerdì 20 agosto (ore 21.30).

Venerdì 6 agosto (ore 21.30) e lunedì 16 agosto (ore 21.30) verrà proiettato Il cattivo poeta, il film di Gianluca Jodice sul poeta Gabriele d’Annunzio.

Per chi preferisce le commedie ai film drammatici c’è Rifkin’s festival, diretto da Woody Allen. Verrà proiettato domenica 8 agosto (ore 21.30) e domenica 22 agosto (ore 21.30).