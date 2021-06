Quaranta serate per il cinema speciale di Besnate

“Con i nostri volontari, il Cinema Estivo sarà totalmente in sicurezza, abbiamo solo bisogno del vostro supporto per permettere di ripartire dopo 7 mesi di chiusura”.

A Besnate fanno sul serio e rilanciano con energia il crowdfunding per trovare i fondi sufficienti per dare un servizio sempre migliore a chi ama il cinema.

“Come tutti i settori colpiti da questa emergenza Coronavirus, anche il mondo dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo ha bisogno del sostegno del proprio pubblico, in un’ottica di sostegno filantropico all’arte e al mondo dello spettacolo.

Il rischio tangibile che tante iniziative non possano più essere presentate, e che tante strutture non siano in grado di riaprire è un problema concreto. #SalviamoilCinema

#COSA VOGLIAMO FARE?

L’idea è di organizzare una grande arena estiva all’aperto con oltre 40 giornate di proiezione, 2 eventi dedicati ai nostri giovani in collaborazione con la Banca del Tempo di Besnate, dove porteremo l’incontro con 2 realtà speciali.

E non finisce qui, l’edizione 2021 vuole essere totalmente sostenibile anche per l’ambiente, cercando di recare il minor impatto acustico possibile, per questo che il nostro cinema, diventa SILENT CINEMA, tramite l’ausilio di cuffie a disposizione per ogni spettatore, perfettamente in linea con le disposizioni anti-covid19.

#COME AIUTARCI

Sostieni l’iniziativa con un’offerta libera a favore dell’iniziativa, il mondo ha bisogno di buone azioni, e noi abbiamo bisogno di poter contare su di te.

“Al Cinema Teatro Incontro non si scherza! – Scrivono sulla loro pagina di raccolta fondi dove sono arrivati a 520 euro su 2000. – Oggi vogliamo condividere con voi le foto di produzione delle nostre nuove cuffie che metteremo a disposizione dei nostri Spettatori quest’estate. Siamo emozionati per questo! Se vuoi darci il tuo sostegno, contribuisci alla nostra campagna #SAVETHECINEMA #BESNATE #SILENTCINEMA ”