CittadinanzAttiva chiede la chiusura del servizio di pediatria dell’Ondoli nei weekend

La pediatria dell’ospedale di Angera torna a far parlare di sé. Questa volta, però, non è una decisione della direzione strategica dell’Asst Sette Laghi ma l’associazione Cittadinanza Attiva.

In una nota, Giorgio Arca e Daniele Buonsembiate dell’associazione, sollevano il problema della scarsa produttività del reparto: « L’Associazione CittadinanzAttiva di Varese e Provincia ha chiesto più volte alla Direzione Generale della ASST Sette Laghi di porre fine alla presenza nei fine settimana di un pediatra presso l’Ospedale Carlo Ondoli di Angera, constatata la poca necessità del servizio, visti i rarissimi pazienti pediatrici assistiti, e la concomitante esistenza del teleconsulto pediatrico attivo in collegamento costante con l’Hub Pediatrico Filippo Del Ponte di Varese».

Cittadinanza Attiva chiede un intervento della direzione dopo aver verificato personalmente la situazione: «CittadinanzAttiva ha monitorato ben 10 (dieci) fine settimana, con il risultato di 9 (nove) bambini in totale che sono arrivati in Pronto Soccorso nel periodo, dei quali 7 (sette) sono stati dimessi in codice bianco mentre 2 (due) sono stati tenuti in osservazione per qualche ora, ma per nessuno di essi è stata riscontrata la necessità di attivare il teleconsulto pediatrico.

Risulta evidente l’inutilità dell’impiego di pediatri per questo servizio, attuato con spreco di denaro pubblico e di risorse umane, più necessarie presso l’Hub Pediatrico Filippo Del Ponte di Varese, vista la carenza dei professionisti citati».

I due referenti territoriali, Arca e Bonsembiante, ricordano però tutti gli altri servizi necessari e che sono ancora sull carta: « CittadinanzAttiva chiede servizi reali e continuativi per tutti i cittadini, chiede di riprendere tutte le attività già elencate per gli ospedali di Angera e Cuasso al Monte, a suo tempo dichiarate da questa Direzione Strategica.

Al fine di conoscere il reale e definitivo programma di sviluppo post- covid per gli ospedali di Angera e di Cuasso al Monte, CittadinanzAttiva chiede ufficialmente un incontro con la Direzione Strategica da tenersi nei primi giorni del prossimo settembre».