Domenica “sotterranea”, tornano le visite guidate all’Orrido di Cunardo

Terzo e ultimo appuntamento del 2021 con il fascino misterioso dell’avventura, ovvero le visite guidate lungo il complesso sotterraneo dell’Orrido di Cunardo, iniziativa che sarà attuata domenica 22 agosto dalle ore 10.00 alle 17.00.

Un evento alla portata di tutti, grandi e piccini, resa possibile grazie alla fattiva collaborazione instauratasi tra il Gruppo Speleologico Prealpino e il Comune di Cunardo. Chi aderirà si garantirà una visita davvero entusiasmante nel sottosuolo della Valganna, accompagnati da una guida esperta in grado di rispondere a tutte le vostre domande.

Il complesso sotterraneo meglio conosciuto come “Orrido di Cunardo” rappresenta a tutti gli effetti una vera e propria eccellenza naturalistica del Varesotto, essendo l’unico traforo idrogeologico presente in Lombardia.

Per tale ragione ogni anno è meta di migliaia di visitatori, soprattutto scolaresche e appassionati i quali, avvalendosi della collaborazione e competenza degli speleologi, si garantiscono un’escursione piacevole e priva di pericoli.

Un percorso sotterraneo davvero suggestivo e coinvolgente, un “viaggio” all’interno della montagna lungo le antiche vie del fiume Margorabbia, lo stesso che migliaia di anni fa ha iniziato a scavare e modellare le gallerie, oggi meta dei visitatori. Ci si inoltrerà per alcune centinaia di metri nel sottosuolo, dove sono più evidenti le tracce lasciate dai meccanismi idrogeologici che hanno originato questa interessante grotta.

La guida descriverà quali fenomeni naturali hanno concorso nella sua formazione, tornando poi in superficie dopo aver trascorso circa 45 minuti nel sottosuolo, entusiasti e soddisfatti per la singolare esperienza. Gli speleologi forniranno a tutti i visitatori un casco dotato di impianto di illuminazione, ma si raccomanda di giungere con un abbigliamento adeguato, vale a dire scarpe pesanti con una buona suola in gomma, calzoni lunghi, una felpa, un giubbino tipo K-Way e possibilmente un paio di guanti gommati, come quelli da giardinaggio, equipaggiamento necessario per poter affrontare più comodamente e in sicurezza il percorso ipogeo.

Le visite alle Grotte di Cunardo saranno possibili dalle ore 10.00 del mattino sino alle 17.00 con orario continuato, ma partecipare ad una di queste visite è però necessario prenotarsi per tempo, poiché è indispensabile organizzare al meglio i vari gruppi, soprattutto nel rispetto delle normative Anticovid.

La postazione degli speleologi sarà ben evidente a tutti, si tratta di un gazebo posizionato lungo la strada che da Cunardo scende in direzione Ferrera. Mentre per l’auto si consiglia di approfittare dei parcheggi posizionati alcune centinaia di metri prima del punto di partenza per la grotta. Sul posto verranno inoltre distribuiti opuscoli illustrati e descrittivi dell’Orrido, con la possibilità di prenotarsi per altre visite guidate in grotte del varesotto. Per coloro che volessero proseguire la visita delle bellezze locali, consigliamo anche le “Cascate di Ferrera”, ubicate ad alcune centinaia di metri di distanza, oppure l’antico mulino e il maglio posizionati lungo il corso del fiume, anch’essi non molto distanti dall’area delle grotte. Per prenotarsi o ricevere ulteriori informazioni riguardanti le modalità di partecipazione alle visite guidate presso le Grotte di Cunardo è possibile contattare gli speleologi su info@speleoprealpino.it comunicando nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita e fascia oraria preferita.