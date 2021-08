Elezioni 2021, a Barasso c’è la seconda lista “Barasso 2.0”, Valentino Giudici candidato sindaco

A Barasso ci saranno due liste in corsa per le prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre.

Oltre al giovane Lorenzo Di Renzo che ha annunciato la propria corsa con il “Comitato Per Barasso 2021” qualche settimana fa, ecco comparire anche la formazione “Barasso 2.0”.

Per il momento c’è il simbolo, un profilo Instagram e un gruppo su Facebook che hanno già attirato l’attenzione di diverse persone, soprattutto per il nome del candidato sindaco, Valentino Giudici, classe 1970, dirigente d’azienda e volto molto noto in paese, attivo nel mondo del volontariato e della parrocchia.

Giudici è il papà di Lorenzo, il 17enne deceduto a causa di un incidente in moto nel 2019 sulla strada tra Casciago e Luvinate: da allora, grazie all’impegno della famiglia e ai tantissimi amici di Lorenzo (ragazzo molto amato e rispettato, animatore in oratorio e attivo in diverse esperienze sportive e aggregative), è nato un movimento di solidarietà che ha portato risultati importanti, eventi e intitolazioni in memoria del giovane.

La candidatura di Giudici è accompagnata da un nutrito gruppo di persone, tanti giovani che hanno affiancato il percorso della lista, puramente civica, che si pone come obiettivi il rinnovamento e il rilancio del paese. Sarà una bella competizione elettorale per Barasso, dove dopo 15 anni Antonio Braida, sindaco dal 2006, termina il proprio impegno amministrativo.