Ex Aermacchi, la bonifica degli edifici può proseguire

A seguito della nota inoltrata dall’amministrazione comunale di Varese sulla necessità di proseguire con la bonifica dell’area dell’ex Aermacchi, la Soprintendenza risponde in una comunicazione al Comune di Varese e alla proprietà.

Galleria fotografica L'area dell'ex Aermacchi di Varese 4 di 11

Resta invece soggetto ad autorizzazione preventiva ogni ulteriore intervento sugli immobili interessati dal procedimento di dichiarazione di interesse culturale.

La proprietà dell’area a questo punto si riserva di valutare se e come proseguire nelle opere di bonifica, contenute in un accordo siglato a suo tempo col Comune i cui termini sono venuti meno a causa dell’intervento della Soprintendenza.

Nella lettera inviata dalal Soprintendenza si legge: “Gli interventi di bonifica iniziati in data 28 giugno e attualmente in corso nel compendio ex Aermacchi, consistenti nella rimozione delle coperture e di altri manufatti contenenti amianto […], per quanto riguarda gli edifici interessati dal procedimento citato sono da considerarsi compatibili con la tutela e con il regime di salvaguardia attualmente vigente ai sensi dell’art. 14 c. 4 D.Lgs. 42/2004, conseguente alla comunicazione di questo Ufficio prot. n. 18384 del 23.7.2021; e pertanto possono proseguire ed essere conclusi come da piano di lavoro predisposto, senza altri adempimenti attinenti alla normativa di tutela culturale. Resta invece soggetto ad autorizzazione preventiva, ex art. 21 D.lgs. 42/04, ogni ulteriore intervento sugli immobili interessati dal procedimento di dichiarazione di interesse culturale”.