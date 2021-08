Favole d’arte per bambini: “A spasso con Paul Klee”

Voglia di evadere, conoscere, girare il mondo e raccontare. L’arte serve anche a questo e nasce così “A spasso con Paul Klee”, una passeggiata fantastica guidata da un palloncino rosso e illustrata da quarantina le tele del pittore tedesco. La storia di una giornata speciale in cui immedesimarsi per vivere, attraverso le opere d’arte, un gita fantastica fatta di incontri, magie e panorami mozzafiato.

Un’altra favola (le altre le trovi a questo link) inventata dalla nonna Angela Fiegna (ex insegnante di storia e filosofia residente a Besozzo) e raccontata dalla sua voce per i nipotini lontani. Fiabe condivise con i lettori di VareseNews durante la pandemia per avvicinare i bambini al mondo dell’arte.

In questo mese di agosto le riproponiamo ai piccoli lettori come occasione stimolo per nuovi viaggi, alla scoperta della bellezza.