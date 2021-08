Con Galimberti anche Leonardo Mendolicchio, uno dei massimi esperti nei disturbi alimentari

Leonardo Mendolicchio, noto medico psichiatra e psicanalista, varesino di adozione, scenderà in campo nelle prossime amministrative del 3 e 4 ottobre, con la lista Varese Praticitta’, la lista civica che sostiene Davide Galimberti.

Leonardo Mendolicchio è membro della Associazione mondiale di psicoanalisi ed è uno dei più noti esperti italiani nella lotta dei disturbi mentali e alimentari. Attualmente dirige il reparto di riabilitazione per i disturbi alimentari dell’Istituto Auxologico di Piancavallo (VB) dopo essere stato, dal 2013 fino al 2020, direttore sanitario della clinica Miralago di Cuasso al Monte, la più grande comunità terapeutica in Italia per i disturbi alimentari.

«Queste non saranno normali elezioni – ha commentato cosi la sua scelta Mendolicchio – Saranno le prime elezioni che si terranno all’indomani della pandemia del covid-19 e questo rappresenta un evento inedito. Gli elettori chiamati a votare saranno gli stessi cittadini che in questi mesi hanno attraversato una tempesta emotiva caratterizzata da speranza, illusioni, paure, rabbia e delusioni; i votanti saranno le stesse persone che hanno affidato alla scienza e alla politica le loro aspettative di sopravvivenza non solo in termini reali ma anche economici e sociali. Chi voterà sarà figlio di un tempo traumatico vissuto tra laceranti dibattiti scientifici e politici. Per chi opera nella salute mentale come me ha già potuto cogliere l’importanza di dare risposte a queste tempeste emotive che hanno segnato la popolazione e l’elettorato. Stanchi, rabbiosi e divisi sul futuro, credo si debba prestare orecchio al malessere delle persone e tentare di dare loro una risposta chiara, diretta ed efficace. Bisogna pensare ad una guida di Varese che segua una traiettoria senza sbalzi o ulteriori traumi, ad un governo della città che sul solco delle risposte date in emergenza possa costruire risposte semplici, chiare e utili per tutti, sfruttando l’ottima e lucida gestione della crisi pandemica. Varese è una delle tante importanti città d’Italia che dovrà dare l’esempio di una ripartenza efficace, stabile e duratura senza roboanti slogan che mirano solo alla critica. Varese ha bisogno di un progresso continuo e costante che prenda vita dalle ordinate risposte date in questi mesi per includere tutti i cittadini in un processo di rilancio che si fondi sulle certezze e sulla continuità delle cose sino ad ora fatte: in un momento difficile come questo la politica deve tornare a recitare quel ruolo di guida silenziosa e laboriosa a cui tutti i cittadini devono potersi aggrappare».

Mendolicchio è stato direttore scientifico della “Rete Ananke”, costituita da 19 ambulatori presenti sul territorio nazionale che si occupano dei disturbi alimentari e delle forme di disagio contemporaneo. E’ presidente e ideatore di “Food For Mind Clinical and research innovation hub for eating disorder” ( www.foodmind.it ) e autore di diversi saggi sui temi che riguardano i vari aspetti dell’essere umano, tra cui “Bisogna pur mangiare” (Lindau) e “Prima di aprire bocca” (Guerini) e “Il peso dell’amore” (Rizzoli-Bur).

Come esperto ha partecipato a varie puntate di “Piazza Pulita” su La7 intervistato su diversi temi che riguardavano il food, il corpo, il ruolo dell’immagine nella società, la psicologia delle masse, il tema della razzismo e dell’integrazione. E’ stato ospite, inoltre, di diverse trasmissioni radiofoniche su Radio Due, Radio Vaticana e in alcuni servizi tel Tg di Tv2000. E’ supervisore scientifico per Ballandi Arts della docuserie TV “Fame d’amore”, giunta ormai alla sua terza edizione, prossima alla messa in onda su Rai 3 nel mese di ottobre 202.