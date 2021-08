La lista dei Cinque Stelle a Varese si presenta :”Con Galimberti per stima e condivisione dei progetti”

Questa mattina, domenica 1 agosto, al Lido della Schiranna è stata presentata la prima parte della lista candidata alle prossime elezioni civiche del Movimento 5 Stelle.

«Ringrazio gli amici 5 Stelle per il supporto e le idee che hanno proposto – ha affermato il Sindaco Davide Galimberti – la scelta di presentare i candidati in questo luogo non è casuale, poiché esattamente quattro anni fa proprio qui grazie al Movimento è nato Ambientiamo, progetto ecologico di grande importanza. Il fatto che ci sia una coalizione molto ampia con una serie di forze politiche e civiche diverse fa parte di un progetto ben delineato per il futuro della città. Abbiamo voglia di proseguire il lavoro di cambiamento della città con la sostenibilità al centro. Tenere insieme le forze è un valore fondamentale di questa epoca. La città ha bisogno di figure che tengano insieme e non dividano».

La lista conta nomi preziosi nel panorama sociale varesino, tra cui il fondatore dell’associazione “Strade Pulite” Damiano Marangoni, Domenico Mancino, Antonio Ferrara, Gaetana Di Stasi, Antonella Piotti, Gianluca Rossi e Alberto Speroni.

«Sosteniamo Galimberti per due motivi – ha concluso Roberto Cenci, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle – Perché ha accettato e condiviso tutti i nostri progetti e perché abbiamo molta stima di lui e del lavoro che ha fatto durante questi cinque anni di mandato».