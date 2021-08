La vasca che protegge Luvinate dai detriti si è di nuovo riempita (senza danni)

Nella notte la “vasca di colata” che si è riempita mercoledì scorso (e subito svuotata, in una continua rincorsa) si é nuovamente riempita, senza danni in quest’occasione alla comunità di Luvinate.

Si tratta di una delle opere di sicurezza che sono state costruite negli ultimi mesi per mettere al riparo l’abitato dalle conseguenze del maltempo (In questo reportage spieghiamo come funzionano queste opere).

La vasca, pensata per fermare e ridurre le colate detritiche provenienti dalla cima del Campo dei Fiori dal ramo occidentale del Tinella, il più colpito dagli incendi del 2017, sembra dunque funzionare di fronte a fenomeni di maltempo più contenuti rispetto alla “bomba d’acqua” che ha travolto la montagna settimana scorsa.

A seguito del sopralluogo mattutino di Protezione Civile e tecnici è già stata data indicazione per per il riavvio delle opere di svuotamento. Resta interdetto il transito sul sentiero 10 in zona Poggio Zambella.