Emergenza a Luvinate dopo lo straripamento del Tinella

Luvinate ancora in emergenza. Le piogge abbondanti hanno causato l’uscita del torrente Tinella. La via San Vito è invasa da acqua e detriti. Disagi anche lungo la via Bertini ma la Statale, che taglia il paese, non è stata interessata. Il ponte in via San Vito è stato chiuso al traffico.

Il sindaco Alessandro Boriani raccomanda di non uscire di casa. La protezione civile sta intervenendo per mettere in sicurezza l’area. È stata convocata l’unità di crisi per seguire l’evoluzione della situazione attraverso le squadre della protezione civile attivate e gli uffici territoriali di Regione.

Ricordiamo che lungo il letto del torrente sono in corso lavori di sistemazione e messa in sicurezza finanziati da Regione Lombardia. Opere urgenti dovute proprio ai danni causati dall’esondazione di questo torrente che si ingrossa in occasione di piogge particolarmente abbondanti.