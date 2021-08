A Laveno il “Commissario Mascherpa” chiude ComiSponde

Nel pomeriggio di domenica (1 agosto), sul lungolago di Laveno Mombello, in piazza Caduti del Lavoro, il “Commissario Mascherpa” ha chiuso la manifestazione “ComiSponde” incontrando il pubblico al gazebo allestito dalla Polizia Scientifica.

Sono state messe in mostra due autovetture storiche della Polizia di Stato, Alfa Romeo Alfetta 1.8 dell’anno 1978 e Alfa Romeo 75 dell’anno 1992, entrambe dipinte nella classica livrea bianca e blu, e due motociclette Yamaha 1400 FJR, in uso alla Polizia Stradale.

Il Fumetto del Commissario Mascherpa è nato con la finalità di illustrare i valori e la cultura della legalità e per far conoscere le tematiche impegnative della lotta alle mafie. È stato realizzato con le sceneggiature di Luca Scornaienchi e la matita di Daniele Bigliardo, disegnatore della scuderia Bonelli, e diffuso dal mensile ufficiale della Polizia di Stato “Poliziamoderna”. Durante la manifestazione lavenese sono stati dedicati diversi incontri al fumetto Mascherpa. Alcune opere sono state messe in vendita, il ricavato sarà destinato al progetto Marco Valerio, del fondo assistenza della Polizia di Stato, in favore dei figli dei dipendenti in servizio e in pensione affetti da patologie ad andamento cronico.