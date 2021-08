Madonna del Campo dei Fiori, a Luvinate arriva l’Arcivescovo Delpini

Martedì 10 agosto è il momento della benedizione della Madonna del Campo dei Fiori. A Luvinate arriva l’Arcivescovo di Milano Mario Delpini che celebrerà il riposizonamento della “Regina Angelorum” con un momento di raccoglimento e di riflessione.

IL PROGRAMMA E LE INDICAZIONI UTILI – Sarà possibile arrivare in auto e parcheggiare presso il Grand Hotel Campo dei Fiori, che gentilmente ha messo a disposizione i propri spazi. Da lì le GEV indicheranno il percorso per raggiungere in pochi minuti il luogo della Statua

Le Polizie Locali di Varese e di Gavirate-Luvinate vigileranno sull’accessibilità. In caso di numero considerevole di auto sarà limitata la viabilità.

Dalle ore 5.00 di martedì 10 agosto non sarà possibile parcheggiare sul territorio di Luvinate, dal Belvedere all’ingresso dell’Osservatorio.

Il Comune di Luvinate ringrazia chi ha collaborato all’organizzazione: Protezione Civile Valtinella, Alpini Varese, Ente Parco Campo dei Fiori e GEV, Amici del Campo dei Fiori, Comune di Luvinate, Polizia Locale di Gavirate-Comerio-Luvinate e Polizia Locale di Varese, Cri Varese, Ristorante Irma.