“Manolesta” in agosto alla Collegiata: percorso e laboratorio per i bambini

Per movimentare l’agosto del Museo della Collegiata con arte e fantasia e anticipare i festeggiamenti del 2022 per i 600 anni della struttura, i curatori della galleria hanno messo a punto un nuovo percorso per i più piccoli: “Manolesta al museo”, una speciale visita guidata alla collezione seguita da un laboratorio a tema all’ombra dei tigli.

Il Sesto Centenario della Collegiata (dal 7 gennaio 2022), sarà occasione per porsi con più decisione ed entusiasmo nel solco educativo tracciato dal cardinale Branda Castiglioni: quasi 600 anni fa il fondatore della Collegiata istituì una scuola di grammatica e canto, completamente gratuita, per un’ottantina di bambini e ragazzi del luogo: una straordinaria attenzione all’educazione, rara per l’epoca. Una declinazione dell’Umanesimo, allora agli albori, che vide Branda Castiglioni tra i suoi precursori.

Il Museo della Collegiata nel 2017 ha avviato una nuova sezione didattica, con percorsi e laboratori per scuole di ogni ordine e grado, attività per classi di catechismo, appuntamenti dedicati alle famiglie. Nell’ambito dei festeggiamenti per il Sesto Centenario non mancheranno proposte speciali per bambini e ragazzi, ma intanto ad agosto è disponibile una nuova proposta.

MANOLESTA AL MUSEO

Si tratta di un divertente racconto alla scoperta del linguaggio delle mani nelle opere del Museo, a cura di Laura Marazzi.

Manolesta è una mano che qualche volta s’infila senza permesso nelle tasche altrui; si arrabbia spesso e non sta mai composta. Ora però vorrebbe diventare una mano di buone maniere e imparare a parlare con gentilezza. Manolesta andrà in Collegiata e in Battistero perché ha saputo che qui Masolino è riuscito a dipingere mani aggraziate, capaci di dire tante cose in modo educato e dolce: sarà contenta se qualche bambino la accompagnerà!

Al termine del percorso nasceranno nuove (brave?) Manoleste nel laboratorio sotto i tigli.

L’appuntamento è per giovedì 12 e 19 agosto, alle ore 10.30 e poi nel pomeriggio alle 15.30.

Il percorso con laboratorio è per bambini da 5 a 9 anni (max 6 bambini per turno).

Prenotazione obbligatoria, inviando una mail a didattica@museocollegiata.it .

Gruppi precostituiti (4/6 bambini) possono prenotare l’attività anche mercoledì e venerdì, concordando l’orario più adatto alle proprie esigenze.

Costo: 4 € bambino; 6 € adulto; 16 € biglietto famiglia (2 adulti + 2 o più bambini)

Dal 6 agosto 2021 l’accesso al Museo, come a tutti i musei e luoghi di cultura italiani, è consentito a chi è in possesso della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass), corredata di carta d’identità. Dall’obbligo del Green pass sono esentati i bambini sotto i 12 anni.