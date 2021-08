Martedì i funerali di Marco Borradori

Si terranno martedì mattina i funerali di Marco Borradori, il sindaco di Lugano, morto mercoledì 11 agosto.

La città è il lutto per la perdita del primo cittadino, un politico molto amato per il suo carisma, la gentilezza e la disponibilità che tutti hanno voluto ricordare. Sono molti i messaggi di cordoglio giunti in queste ore, anche dall’Italia.

Borradori era molto conosciuto in Svizzera ma anche nelle zone di confine italiane dove aveva collaborato con molti esponenti delle istituzioni del territorio, a tutti i livelli, dai comuni alle regioni.

Nella serata di ieri in molti si sono ritrovati in piazza Riforma per un corteo in ricordo del sindaco, che dal cuore di Lugano e proseguito fino al Lac, il grande centro culturale ticinese.

Un corteo è previsto anche per il funerale: si terrà a partire dalle 9.30, con il ritrovo in via Monte Boglia dove ha sede la Lega dei ticinesi, di cui Borradori era uno degli esponenti principali. I partecipanti proseguiranno a piedi fino allo Stadio di Cornaredo, dove alle 10 è prevista la cerimonia per l’ultimo saluto.