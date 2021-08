Addio a Marco Borradori, i ricordi

Molti i messaggi di cordoglio per la prematura scomparsa di Marco Borradori, scomparso all’età di 62 anni. Bandiera a mezz’asta sul Municipio di Lugano.

Il Presidente dell’Autorità di Bacino del Ceresio, Piano e Ghirla, Massimo Mastromarino, ha appreso con dolore e commozione la notizia della morte di Marco Borradori , amministratore capace e amico del nostro Ente, con il quale ha sempre collaborato per finalità comuni e per il raggiungimento di ottimi risultati per lo sviluppo economico, sociale e politico dei nostri territori.

«Il mio pensiero va alla famiglia alla quale mi stringo in un commosso abbraccio. La perdita di Marco è qualcosa di inspiegabile e, ancora oggi, rimango incredulo perché è stato un uomo di grande valore e con un altissimo senso civico. Per l’Autorità di Bacino, ora come sindaco della città di Lugano e, prima ancora, quando sedeva nel Consiglio di Stato, è stato un interlocutore attento, sostenitore di sinergie comuni che hanno portato al raggiungimento di ottimi risultati con effetti di crescita sull’economia del territorio. Marco Borradori è stato un grande politico, un uomo di innata eleganza e di grande senso civico. Lo ricordo con grande affetto e, a nome di tutto l’Ente desidero esprimere le mie più profonde condoglianze”.

Il tweet di Stefano Modendini, Direttore Associazione industrie ticinesi

Bandiera a mezz’asta. Il nostro Sindaco se ne è andato. Grazie di tutto Marco Borradori! pic.twitter.com/kbr4vkiPiH — Stefano Modenini (@StefanoModenini) August 11, 2021

Il Tweet dell’ Fc Lugano

Tutto l’FC Lugano è vicino alla famiglia e agli amici e piange la scomparsa del proprio sindaco Marco Borradori. Ciao Marco! Ci piace ricordarti così, felice con noi a Cornaredo!https://t.co/DhLSMv8ex6 — FC Lugano (@FCLugano1908) August 11, 2021