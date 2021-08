Il modernariato sempre più ricercato

Un concetto che sta andando di moda negli ultimi anni ed è diventato piuttosto ricercato in tanti settori, soprattutto quello dell’arredamento. Ci sono tante attività fisiche che sono spuntate nelle varie città, ma anche siti e portali di settore, fiere, eventi, tutti riferiti agli amanti del modernariato.

Spesso confuso con l’antiquariato, le due passioni possono essere accostate per diverse similitudini ma non sono la medesima cosa. anzi, in molti tendono ad indicare il modernariato come una sorta di evoluzione dell’altro.

Il modernariato può essere accostato anche al concetto di vintage, altra parola usata ampiamente

(e spesso abusata) negli ultimi anni: darne una definizione chiara ed univoca non è impresa facile. Partendo proprio dall’idea di vintage, che come noto è la riscoperta per tutto ciò che è datato, il modernariato può essere definito come tutto quello che è stato un precursore dal punto di vista dell’immagine in tempi recenti. Non soltanto arte ma qualsiasi oggetto abbia avuto queste caratteristiche

Dentro a concetto di modernariato

Se si va ad analizzare il nome ne deriva una crasi tra ‘moderno’ ed ‘antiquariato’: ecco allora che due concetti in apparenza antitetici possono coesistere. In linea generale si può indicare il modernariato come la passione per tutti gli oggetti realizzati nel corso del XX secolo e che abbiano una componente di design spiccata.

Oggi il concetto è molto ricercato, come si diceva, al punto che sono nate realtà in settori anche affini, come nel caso di Acquistodesign.it che è un servizio esclusivo di acquisto oggetti di modernariato. Si parla quindi di arredamento, oggettistica, illuminazione, accessori di varia natura che possano rientrare nella definizione di cui sopra.

Il modernariato va a pescare nel XX secolo perché il 1900 ha segnato l’inizio della produzione industriale in serie, lasciandosi alle spalle il metodo di creazione precedente che poggiava unicamente sulla fantasia dell’artigiano.

Un mondo in grande crescita

Dentro a questa definizione sono stati fatti confluire oggetti ed arredi nati dagli anni ’30 e fino agli anni ’80, periodo che ha segnato anche una vera rivoluzione del gusto tracciando nuovi sentieri. E per tutte queste ragioni, oggetti di modernariato potrebbero essere presenti potenzialmente dentro qualsiasi abitazione (e potrebbero avere anche un discreto valore), motivo per il quale sono nate realtà quali quella sopra indicata attiva nell’acquisto oggetti di modernariato.

Quali sono le caratteristiche che deve avere un oggetto per essere indicato come esemplare di modernariato? La data di nascita su tutte, ovviamente; poi si tratta sempre di linee semplici, pulite, con materiali comuni quali legno, pelle, plastica.

Mobili, divani, poltrone, elementi di arredo sono i principali esponenti del modernariato: tutti oggetti realizzati nel secolo scorso, a partire dagli anni ’30, quando si assistette alla rivoluzione del gusto che diede il là al cambio della produzione in scala di oggetti domestici, spesso con forme particolari che contribuivano a conferire un’idea di opera d’arte proprio per la loro unicità ed originalità.