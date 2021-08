RandoBinda: 80 chilometri in bici per il piacere di pedalare

Il nuovo monumento realizzato a Cittiglio in memoria di Alfredo Binda sarà da qui in avanti punto di riferimento per le numerose iniziative a pedali che vengono organizzate nella località che diede i natali al celebre corridore tre volte campione del mondo.

Domenica prossima, 29 agosto, andrà per esempio in scena la prima edizione della RandoBinda, ovvero una randonnée (pedalata senza classifiche a partenza libera) proposta dal team Funtos Bike – una società amatoriale molto attiva nella nostra zona – e inserita negli eventi sotto l’egida di Ciclovarese.

Le pedalata, che avrà anche finalità benefiche, prevede il ritrovo all’hotel “La Bussola” di Cittiglio (di fronte, quindi, al monumento) a partire dalle ore 8; i partecipanti potranno poi prendere il via tra le 8,30 e le 9,30 in solitaria o in piccoli gruppi, anche per evitare assembramenti.

Il percorso, almeno nella prima sezione, è uguale per tutti e si snoda su 80 chilometri con 900 metri di dislivello: lasciata Cittiglio i ciclisti passeranno da Laveno Mombello, Luino, Ponte Tresa, Marchirolo, Valganna, Bedero Valcuvia, Brinzio, Varese, Gavirate, Gemonio per poi fare ritorno a Cittiglio.

Conclusa questa prima parte i partecipanti potranno decidere se scalare il Passo Cuvignone o se aderire al pranzo a prezzo agevolato presso il ristorante La Bussola.

Chi intende partecipare può pre-iscriversi CLICCANDO QUI e scaricare la traccia GPS del percorso. Sarà comunque possibile iscriversi anche domenica al raduno di partenza. Sempre nella giornata della RandoBinda, per tutta la mattina, saranno aperte le adesioni a un’altra pedalata molto attesa, la Varese Van Vlaanderen (il “Fiandre del Varesotto”) del prossimo 19 settembre: per i primi iscritti il pacco gara sarà speciale.