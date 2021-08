Saronno capitale del softball per la Coppa delle Coppe d’Europa

Conto alla rovescia per la Women’s European Cup Winners Cup, in programma dal 16 al 21 agosto a Saronno.

Per tutta la prossima settimana, il territorio saronnese ospiterà centinaia di atlete provenienti da 14 nazioni europee: si tratta delle vincitrici delle coppe nazionali che ora si sfidano nella Coppe delle Coppe internazionale.

Oltre al campo da gioco di via De Sanctis, che in tempi record l’amministrazione Airoldi ha reso idonea e a norma per la manifestazione, saranno utilizzati per le gare anche il campo di Legnano e quello di Bovisio Masciago: il lancio inaugurale del 16 agosto e le finali del 21 agosto si disputeranno a Saronno.

Un evento sportivo internazionale da non perdere, che è stato presentato ufficialmente qualche giorno fa in conferenza stampa e che inorgoglisce tutti i cittadini saronnesi.