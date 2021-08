“Scontro” tra cani a Premezzo, un morso anche alla padrona

Una donna di 48 anni è finita in ospedale a Gallarate dopo essere stata morsa da un cane in via padre Reginaldo Giuliani a Cavaria con Premezzo.

È successo poco dopo le 10 del mattino, nella via nel minuscolo centro di Premezzo, sul posto oltre al 118 sono intervenuti anche carabinieri e Polizia Locale.

La donna stava passeggiando con il proprio cane e ha incrociato un altro cane, forse lasciato libero dalla padrona. L’animale avrebbe aggredito il cagnolino della signora, che sarebbe intervenuta per difenderlo e ha appunto rimediato un morso.

Le conseguenze fisiche comunque sono tutto sommato limitate: la donna è stata soccorsa e poi portata in ospedale per medicazioni, ma è in “codice verde”.

Diversa la questione sul piano legale: la Polizia Locale dovrà ricostruire se ci sono state responsabilità e se la proprietaria del cane “aggressore” abbia usato le opportune attenzioni. In casi come questi viene talvolta contestato il reato di omessa custodia e malgoverno di animali, articolo 672 c.p..

Dietro all’episodio pare ci sia qualche dissidio di vicinato. La Polizia Locale dovrebbe procedere con una sanzione, poi per le lesioni la questione è a querela di parte. Una vicenda che riguarda le due signore.