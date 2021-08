Troppi danni, al Seprio Park arriva il custode

Estintori svuotati per gioco, scritte spray, bottiglie spaccate contro i muri per divertimento. Ormai da mesi sono aumentati gli atti vandalici e i danneggiamenti al parcheggio sotterraneo pubblico Seprio Park di Gallarate e – dopo passaggi della vigilanza e nuove telecamere – adesso Amsc mette la pezza riportando un guardiano nella struttura di via Bonomi-Largo San Cristoforo-via Fogazzaro.

L’azienda comunale, «al fine di garantire maggiore sicurezza per l’utenza, ha attivato, per un periodo sperimentale di 3 mesi, a partire dal 1° agosto 2021, con il supporto della società IVNG, un servizio di portierato/vigilanza con pronto intervento dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del mattino seguente».

Già durante la notte del 04 agosto 2021 «è stato effettuato un intervento con allontanamento dal sito di giovani mal intenzionati».

Già a inizio estate l’amministratore unico Zenoni segnalava che i giovani entrano spesso “travisati”, coperti da felpe e sciarpe per rendersi irriconoscibili e procedere poi a vandalismo e danneggiamenti (che riguarderebbero solo le strutture pubbliche, non i veicoli privati).

Di certo l’effetto complessivo sulla qualità del servizio del parcheggio ne risente, in termini quantomeno d’immagine: più o meno fin dalle origini il parcheggio ha sofferto di una percezione di scarsa sicurezza, che non ha aiutato ad attrarre l’utenza. Nel tempo le cose sono anche peggiorate (nonostante alcuni episodi particolarmente violenti datino già a diversi anni fa).

«L’azienda fa presente che ha a cuore la propria Clientela e che sta effettuando tutto ciò che Le è possibile per arginare gli episodi di vandalismo e per rendere il parcheggio Seprio Park sempre più sicuro».