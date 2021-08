Vacanze e amori finiti: “Estate” di Will Busetti

Una stagione di amori che nascono e finiscono: i ragazzi della coop “LaBanda” ascoltano “Estate”, di Will Busetti.

“Questa canzone mi piace perché parla di un amore finito e quando l’ho ascoltata sentivo che faceva un po’ parte della mia storia – racconta una ragazza – rappresentava la mia situazione cioè un amore finito. Credo che mi abbia aiutato a capire cosa stavo vivendo e a superare un momento per me difficile e doloroso”

Estate – Will Busetti E mi hai ferito troppe volte lasci i lividi E mi hai amato e poi buttato come i dvd E lo so quest’è passato perché non ritorna Ma le tue foto sullo schermo danno i brividi E questo treno dove porta ancora non lo so Non dovremmo stare insieme siamo ma e però Eppure sto scrivendo e voglio solamente te Un poeta in quanto tale non rispetta mai le regole E ho la bottiglia in mano in autostrada Forse moriremo insieme sai comunque vada Gente parlerà aspettando solo che io cada Se prendo il primo volo e per cercare la mia strada Se rimarrò da solo poi la colpa sarà mia L'amore è un criminale tu chiama la polizia Il cuore mi fa male si ma forse è fatto apposta Ne prenderò uno nuovo tu sai dirmi quanto costa? Guarda come mi hai ridotto dimmi se è normale Se poi scrivere canzoni mi rende banale Come quando hai il cuore in gola e non puoi respirare Tu sai dire solo che da sola non sai stare Il tuo sguardo per me è come un meteorite Nel senso che se cade su di me mi uccide Metti le manette ai polsi il tuo cuore è in arresto Invece il mio si è perso dentro questo testo