Ad Arcisate quattro concerti per i 500 anni della Basilica di San Vittore

(Foto di Lorenzo D’Angelo). La Comunità pastorale della Madonna d’Useria propone quattro concerti per celebrare in musica i 500 anni della Basilica di San Vittore di Arcisate.

Il programma di “Concerti in Basilica” prende il via questa settimana con un concerto per tromba ed organo che vedrà protagonisti il M° Emanuele Vianelli, organista del Duomo di Milano, e il trombettista Gianmaria Rizzo. L’appuntamento è per venerdì 17 settembre, alle 20,45.

Per il secondo concerto, in programma venerdì 25 settembre, si esibiranno insieme il Gruppo mandolinisti Elianto di Mendrisio e la Corale Santa Cecilia di Arcisate.

Le note della chitarra classica del M° Paolo Amici risuoneranno in Basilica venerdì 22 ottobre, mentre per l’appuntamento che chiude la rassegna, sabato 30 ottobre, sarà di nuovo l’organo ad essere protagonista con Marco De Vita e Pietro Colnago.

I concerti di ottobre sono realizzati in collaborazione con la società cooperativa Musica per Varese e con l’azienda speciale Parmiani di Arcisate.

Tutti i concerti si terranno con inizio alle 20,45 nella Basilica di San Vittore. Ingresso libero nel rispetto delle normative anti Covid, con obbligo di green pass.

Qui la locandina da scaricare