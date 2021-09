Barbara Bison: “Dobbiamo tirare fuori dal degrado Piazza Repubblica”

«Siamo qui spinti dalle continue segnalazioni: quotidiani bivacchi di persone, la sera bottiglie di vetro lasciate ovunque. Le persone non si sentono più sicure qui e questo si ripercuote sia sul teatro, luogo di cultura, che sulle attività commerciali»

Così si esprime Barbara Bison, capolista della Lega, che ha dato appuntamento alla stampa in piazza Repubblica per parlarne: «Questa, se vogliamo ben vedere, è la prima piazza della città che si incontra venendo dall’autostrada: se fosse gestita in maniera consona potrebbe essere un ottimo biglietto da visita per tutta Varese».

Ma cosa vuol dire “gestire in maniera consona”? «Che è necessario un controllo di sicurezza ben organizzato e programmato: ma per ottenerlo la prima cosa da fare è sedersi tutti ad uno stesso tavolo per trovare una formula che vada bene sia per i cittadini e le loro attività sia per le forze dell’ordine. In questa piazza Sono anni che la situazione è cosi, non si è mai intervenuti in maniera significativa. Noi vogliamo invece intervenire, sarà una delle prime cose che metteremo in pratica del programma».

Anche il mercato: «è disordinato e mal organizzato, mentre potrebbe essere una realtà attrattiva. potrebbe diventare piu decoroso.Ora non è all’altezza di una città come questa. Per questo la proposta fatta da Matteo Bianchi nel programma elettorale, quella di un mercato coperto, sarebbe una soluzione ottimale, valida anche con il maltempo, recuperando magari, se possibile, l’hangar della ex Aermacchi, una struttura storica che darebbe valore a tutta la piazza».

Con lei, i candidati Stefano Angei e Carla Minonzio insieme al candidato sindaco Matteo Bianchi e al coordinatore della campagna elettorale Mirko Reto.