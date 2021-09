Centro san Sebastiano, a Marnate si progetta il futuro

Che cambiamenti ci sono stati a causa del Covid nel tessuto sociale di un paese come Marnate? Quali sono le reali esigenze della popolazione?

Di questo si sta occupando l’Amministrazione comunale, pronta a investire energie in un progetto che coinvolge il centro polifunzionale san Sebastiano.

Questa una nota diffusa dalla maggioranza sull’argomento:

“Primi atti per il rilancio del centro polifunzionale san Sebastiano: a breve sarà infatti pubblicata e disponibile per tutta la popolazione marnatese un’indagine riguardo i cambiamenti del panorama cittadino e dei bisogni della popolazione dopo l’avvento della pandemia da Covid-19.

All’interno, sarà presente una sezione dedicata in modo specifico al centro san Sebastiano: lo scopo è quello di coprogettare attività e interventi sulla base delle necessità evidenziate. Il progetto dovrà radicarsi nel tessuto sociale marnatese. Per realizzare ciò sarà importante una collaborazione tra la fondazione sant’Erasmo (assegnataria della struttura dopo la gara effettuata nei mesi scorsi), l’associazione Primula (storicamente presente sul territorio per l’aggregazione dei cittadini più anziani) e i volontari che volessero spendere il proprio tempo e le proprie competenze”.