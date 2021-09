Conclusa la rotatoria sulla provinciale a Ternate

I lavori lungo la Sp 18 si sono conclusi, e la rotatoria tra le vie Milano, Roma e Ponticello a Ternate è completata. Il cantiere era stato aperto a maggio, con l’obiettivo di rimuovere il semaforo e rendere più sicura la circolazione. I lavori sono stati realizzati a carico della Provincia di Varese.

«Esprimo il più vivo e sentito ringraziamento – scrive in una lettera di ringraziamento il sindaco di Ternate Lorenzo Baratelli – alla Provincia per la rotatoria realizzata all’intersezione tra le vie Milano, Roma e Ponticello. L’infrastruttura – apprezzatissima dall’utenza stradale – ha contribuito in maniera determinante a fluidificare il traffico veicolare lungo la direttrice interessata e, consequenzialmente, a incrementare la sicurezza di tutti gli utenti».

«Quant’opera – aggiunge il primo cittadino – resti un esempio della leale collaborazione e della sussidiarietà a cui devono essere sempre improntati i rapporti tra pubbliche amministrazioni, in particolar modo allorquando le stesse siano espressione di diversi livelli di governo».