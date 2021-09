Dalla scuola allo sport, Anna Pugliese presenta in video le idee per Cairate

È già entrata nel vivo la campagna elettorale di Anna Pugliese, candidata sindaco del centrodestra (Lega e Fratelli d’Italia) a Cairate.

Pugliese – che è assessore uscente nell’amministrazione guidata da Paolo Mazzuchelli – ha inaugurato il suo “point” elettorale, con il sostegno dei big della Lega provinciale, visto che il Comune di Cairate è considerato se non una roccaforte, certo una buona vetrina, dopo dieci anni di amministrazione a guida leghista.



Campagna elettorale su strada (anche con immancabili gazebo) ma anche in digitale, con una serie di video con cui la candidata sta raccontando il proprio programma di governo e rivendicando – come ovvio che sia – anche l’operato dell’amministrazione uscente. Così ad esempio nel video sullo sport viene ricordato l’investimento sul nuovo campo sportivo, che ha consentito a Cairate di diventare un punto di riferimento per l’atletica, con tanto di frequentazione della campionessa gallaratese Vittoria Fontana (tanto che il caso di Cairate è stato portato ad esempio in polemiche elettorali in altre località).

Nel video dedicato al tema della scuola Pugliese ricorda gli investimenti fatti – in particolare sul plesso di Bolladello – e recupera l’idea mai tramontata del nuovo polo scolastico: «Un progetto ambizioso ma assolutamente raggiungibile», a patto di intercettare risorse esterne. Pugliese ricorda che comunque in questi anni l’amministrazione è andata avanti nella fase preparatoria, con «la Variante urbanistica, l’acquisto dell’area, i progetti preliminari».

La candidata del centrodestra ha anche indicato il nuovo polo come possibile “motore” di altre novità, grazie alla possibilità di rifunzionalizzare gli edifici scolastici presenti: «Gli altri passi possono essere riconvertiti», ha detto Pugliese, che ha fatto l’esempio della scuola Sally Mayer, che potrebbe accogliere un housing sociale rivolto alla terza età.