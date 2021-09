Davide Van De Sfroos torna a Varese con “Maader Folk” accolto dall’affetto dei fan

Varese ha accolto Davide Van De Sfroos con l’affetto di sempre. Il cantautore questo pomeriggio, mercoledì 22 settembre, ha fatto tappa al negozio Varese Dischi in occasione dell’uscita del suo ultimo album “Maader Folk”.

Galleria fotografica Davide Van De Sfroos presenta l'album Maader Folk a Varese Dischi 4 di 19

Quindici nuove tracce dove ha deciso di abbracciare ancora una volta un linguaggio che è di tutti, radicato nei valori della cultura italiana. Un viaggio che ora lo riporta al folk e a certi sapori celtici degli esordi, ora lo avvicina a sonorità inedite, curiose e sperimentali, grazie anche alla collaborazione col produttore Taketo Gohara.

Ad attenderlo i fan più affezionati, una lunga fila che ha atteso il momento di poterlo incontrare per un autografo e fargli i complimenti per questa nuova impresa musicale che arriva a sette anni dall’ultimo lavoro in studio. Prima di incontrare il pubblico, ha raccontato in una intervista condotta da Simone Zani come è nato questo lavoro che, tra le altre, vede anche una canzone con Zucchero.

«Nello sguardo della Maader Folk ci sono immagini surreali e simboliche che abbracciano le persone e i loro luoghi, la loro terra. In questo disco c’è anche lo slancio verso la speranza e la voglia di respiro per un nuovo viaggio che non dimentica il passato», ha raccontato durante la presentazione ufficiale.

Maader Folk è uscito il 17 settembre ed è disponibile in tutti gli store fisici e digitali.