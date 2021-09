Dialogo con Minosse alla Sala Veratti

Venerdì 10 settembre alle 18:00 I Liberi Artisti della Provincia di Varese inaugurano la loro prima mostra in presenza, dopo il lungo periodo di chiusure e difficoltà dal titolo “Il Labirinto – Dialogo con Minosse” Il disorientamento dell’uomo. La mostra è una collettiva che ospita 30 opere proposte da altrettanti artisti, tutte ispirate al labirinto.

Vanta il partenariato del Comune di Varese e si inserisce nel percorso degli eventi collaterali programmati dalla Varese Design Week 2021.

Si riprende là da dove tutto si era fermato lasciandoci sospesi nel limbo dell’incertezza: la mostra che avrebbe dovuto far parte della Varese Design Week 2020 e del progetto Labyrinth, non ha avuto luogo per impedimenti legati al Covid e ai rischi di contagio.

E’ per questo che la nuova esposizione acquisisce maggiore valore e significato: l’arte torna in Città in uno dei suoi luoghi più iconici per suggerirci un possibile percorso per la rinascita.

Il Labirinto è il tema guida attorno a cui si è espressa la creatività di pittori, scultori, fotografi e poeti. Un’occasione di incontro tra diversi linguaggi artistici per ricordare che la creatività è una possibile chiave di lettura nella ricerca della via di uscita dal caos e dal disorientamento.

“Forse siamo finalmente usciti dal labirinto…- afferma Nicoletta Romano Presidente Liberi Artisti della Provincia di Varese- E’ proprio questa speranza che ha fatto da elemento propulsore, dandoci la forza di continuare superando l’arduo periodo di totale isolamento che come tutti, abbiamo dovuto affrontare. Una lunga e drammatica fase storica, per gli artisti in particolare, rinchiusi nei loro studi, a tu per tu con i loro talenti senza poterli svelare al mondo. Fortunatamente però l’arte non è solo creatività, genialità: possiede anche un potere salvifico, uno dei modi più elevati di estraniarsi annullando le contingenze della dura realtà. Ed è sovente nei momenti più bui che l’artista riesce a dare il meglio di sé…Vi invito ad una full immersion nell’ambito di questa mostra che distilla bellezza e speranza per un mondo nuovo, non senza porgere i nostri più vivi ringraziamenti al Comune di Varese e a Daniele Cassinelli, Direttore dei Musei Civici di Varese che ne hanno permesso l’attuazione.”

Dal 10 settembre al 31 ottobre 2021sarà possibile visitare l’esposizione nella storica location varesina di Sala Veratti.

Orari apertura: Giovedì e Venerdì 14:00/18:00 Sabato e Domenica 9:30/12:30 – 14:00/18:00

Accesso con Green Pass