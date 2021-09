DS 3 Crossback E-Tense: il SUV elettrico che supera le aspettative

La mobilità elettrica inizia a piacere anche in Italia, dove il settore ha conosciuto un incremento importante delle vendite negli ultimi anni. Tra i modelli più richiesti ed apprezzati troviamo proprio lui: DS 3 Crossback E-Tense, vero e proprio gioiellino della casa francese, che non delude affatto le aspettative ma al contrario le supera. Questo SUV elettrico infatti coniuga stile, comfort e tutti i vantaggi di un veicolo a zero emissioni che non rinuncia a prestazioni da urlo.

Vediamo però nel dettaglio perché DS 3 Crossback E-Tense piace così tanto: quali sono le sue caratteristiche ed i suoi punti di forza.

Prestazioni che non deludono le aspettative

Le prestazioni di questo SUV elettrico di casa DS Automobilies non rischiano sicuramente di deludere le aspettative, anzi al contrario le superano egregiamente. Il motore elettrico da 100 kW, pari a 136 cavalli di potenza e 260 Nm di coppia, permette di passare da 0 a 50 km/h in soli 3,3 secondi e questo la dice già lunga sullo stile di guida che è in grado di offrire questo piccolo gioiellino. Su qualsiasi strada, DS 3 Crossback E-Tense si dimostra assolutamente all’altezza, pur rimanendo nella categoria dei veicoli elettrici a zero emissioni, con tutti i vantaggi che ne derivano.

Un’autonomia fino a 320 km

A rendere davvero interessante questo SUV elettrico di casa DS Automobilies è la batteria agli ioni di litio da 50 kWh, abbinata ad un sistema di recupero di energia in fase di frenata e di decelerazione. Grazie a questa tecnologia, è possibile contare su un’autonomia di ben 320 km secondo il ciclo WLPT. Parliamo insomma di un SUV che non dà solamente grandi soddisfazioni alla guida ma che permette di approfittare di tutti gli innegabili vantaggi della mobilità elettrica senza doversi preoccupare di nulla. Non solo: grazie alla ricarica rapida da 100 kW in soli 30 minuti si può raggiungere l’80% della carica. Ciò significa niente più problemi legati alla durata della batteria e libertà di pianificare anche viaggi a lunga percorrenza con il proprio veicolo elettrico.

3 modalità di guida per tutti gli stili

Il SUV elettrico DS 3 Crossback E-Tense offre 3 differenti modalità di guida, a partire dalla ECO che consente di massimizzare l’autonomia quando ci si sposta in città. È poi disponibile la modalità normale e quella sport, per raggiungere il massimo delle prestazioni. A tutto ciò bisogna aggiungere che sono disponibili due soluzioni per il recupero dell’energia, direttamente gestibili da parte del conducente. La modalità normale simula il comportamento di un motore termico mentre la modalità “brake” applica una decelerazione di 1,2 m/s2 e consente di aumentare notevolmente la rigenerazione della batteria, per un’autonomia ancora superiore.

Uno stile inconfondibile che non passa inosservato

Il SUV elettrico DS 3 Crossback E-Tense piace tantissimo agli italiani, che stanno dimostrando di apprezzarne non solo le prestazioni, effettivamente straordinarie, ma anche lo stile ed il design. Ogni dettaglio, sia esteriormente che nell’abitacolo, è curato nei minimi particolari e la ricchezza delle dotazioni di serie è sorprendente.