EcoRun: sul podio Simone Paredi e Francesca Mentasti

Sportivi, dilettanti, ragazzi, adulti e anche amici a quattro zampe hanno sfidato la pioggia per correre insieme a EcoRun Varese, la festa dello sport che ha coinvolto il centro della città di Varese.

La seconda edizione ha visto due giornate, sabato 24 e domenica 25 settembre, dedicate, alla solidarietà ed alle tematiche ambientali volte a sensibilizzare la conservazione e valorizzazione delle nostre bellezze naturali. «Il verde e movimentato paesaggio varesino ben si presta alle attività sportive in generale – spiegano gli organizzatori Emilio, Massimo, Gianni, Giuseppe – che incontrano il favore di moltissimi appassionati del podismo, sia professionisti sia dilettanti».

Dopo lo starter dato dal Sindaco Davide Galimberti, la gara competitiva di 10Km si è sviluppata principalmente lungo le vie del centro cittadino con partenza da via Sacco con il percorso verso la centralissima P.zza Monte Grappa per poi ripassare in velocità la via Sacco in direzione del quartiere di Casbeno e di Villa Recalcati, sede della Prefettura.

Nella gara competitiva il podio è andato a Simone Paredi, secondo posto a Federico Pisani e terzo Jacopo Genovese. Per la categoria donne prima classificata Francesca Mentasti, seconda Ilaria Dal Magro e terza Rosanna Urso.

La classifica in tempo reale è visibile sulla App AppnRun che ha collaborato alla realizzazione della corsa. La Start Up fondata nel 2019 da Federico Descalzo è una piattaforma digitale che durante i mesi di pandemia ha organizzato corse virtuali, ovvero gare in contemporanea in luoghi diversi o corse nello stesso luogo in tempi diversi.

La giornata prosegue alle 15 con il campione di ciclismo varesino Claudio Chiappucci che guiderà il giro in bicicletta attraversando le principali “Castellanze” di Varese lungo le direttrici della piste ciclopedonali cittadine. E la conferenza sulla “Tutela del mare, del lago e della Montagna” in Sala Montanari. Il programma