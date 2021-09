Esposto del PD contro Antonelli: “Fa campagna elettorale con la comunicazione del Comune”

Il Partito Democratico di Busto Arsizio ha depositato due esposti all’Autorità garante per le comunicazioni, alla Guardia di Finanza e al Prefetto riguardanti la violazione del divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione istituzionale in periodo di convocazione dei comizi elettorali, come stabilito all’articolo 9 della legge 28/2000.

Il primo esposto riguarda la comunicazione dell’evento “Dante e Porta. Un incontro tra due giganti”, organizzato dal Centro delle Culture Lombarde domenica 26 settembre al Museo del Tessile e che gode del patrocinio delle amministrazioni comunale e regionale. “L’iniziativa -si legge in una nota- sponsorizzata sul sito istituzionale del Comune e sulla pagina ufficiale facebook dell’ente, vede partecipare il vicesindaco uscente e candidata al consiglio comunale con la Lega Manuela Maffioli per saluti”.

Il secondo riguarda invece “ben 16 eventi da inizio settembre ad oggi, la cui pubblicazione sulla pagina facebook ufficiale del Comune di Busto Arsizio pur essendo impersonale vede raffigurare nelle immagini fotografiche collegate agli annunci la partecipazione del Sindaco Antonelli e del vicesindaco Maffioli, entrambi candidati alle prossime elezioni comunali“.

Il PD ricorda che in un caso analogo nel vicino comune di Gallarate, l’Agcom si era già espressa in senso contrario al primo cittadino gallaratese, invitando sindaco e membri della giunta candidati a non partecipare agli incontri istituzionali.

«Chiediamo all’AgCom di fare chiarezza sulle comunicazioni e sulla presenza del Sindaco Antonelli e dei membri della giunta uscenti agli incontri istituzionali, al fine di evitare che facciano campagna elettorale in maniera inappropriata e a spese di tutti i cittadini” – afferma Pedotti – “auspico che tali scorrettezze cessino il prima possibile e nel frattempo valuteremo se presentare esposti anche rispetto agli eventi annunciati dall’Amministrazione comunale lunedì 27 e giovedì 30 settembre, di cui apprendiamo ora notizie dalla stampa».