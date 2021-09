File PDF, come modificarli o convertirli

Lavorare con i file è una vera e propria comodità, ma spesso le diverse estensioni possono causare problemi di compatibilità. Accade soprattutto quando si condividono documenti di vario genere, e vengono aperti da device differenti.

In effetti l’introduzione dei PDF è stata pensata per ovviare a molti di questi problemi; non a caso l’acronimo significa Portable Document Format. Sono stati creati con programmi di videoscrittura per essere visualizzabili praticamente su ogni dispositivo.

I PDF più “moderni”, poi, possono essere ricavati da documenti scritti a mano o già stampati e questo è possibile grazie alla tecnologia OCR (Riconoscimento Ottico Caratteri); i caratteri vengono così trasmessi al computer che li trasforma in un file. Quindi i documenti potranno essere digitalizzati, archiviandoli, pubblicati e condivisi. Proprio l’OCR è una delle caratteristiche principali di PDFelement, uno dei software più completi e versatili attualmente disponibili per lavorare con i PDF.

PDFelement, le caratteristiche principali

PDFelement vanta un’ampia gamma di caratteristiche per la gestione e la modifica dei file PDF. Utilizzando un’interfaccia semplice è possibile modificare, convertire, creare, proteggere, avvalersi dell’OCR, firmare i documenti e annotarli.

Modificare Pdf sarà semplice e si potrà fare su:

testi ; aggiungendo, modificando, rimuovendo delle porzioni, aggiungendo o cambiando lo sfondo;

; aggiungendo, modificando, rimuovendo delle porzioni, aggiungendo o cambiando lo sfondo; immagini ; spostandole, ruotandole, ritagliandole, sostituendole, eliminandole, esportandole;

; spostandole, ruotandole, ritagliandole, sostituendole, eliminandole, esportandole; moduli ; che potranno essere creati o modificati;

; che potranno essere creati o modificati; PDF scansionati tramite OCR o protetti da password; potranno essere modificati.

Con la stessa semplicità si potranno:

Creare PDF da altri file, da documenti Word, da immagini o da HTM;

da altri file, da documenti Word, da immagini o da HTM; Leggere i PDF ;

; Utilizzare il plugin OCR per modificare PDF scansionati, convertirli, estrarre dati in oltre 20 lingue tra le più utilizzate al mondo.

per modificare PDF scansionati, convertirli, estrarre dati in oltre 20 lingue tra le più utilizzate al mondo. Firmare i documenti su tutti i dispositivi utilizzando sia la firma digitale che quella elettronica.

su tutti i dispositivi utilizzando sia la firma digitale che quella elettronica. Annotare PDF su Windows, Mac e iOS.

Proteggere i PDF per impedirne la modifica

Sulla sicurezza vale la pena soffermarci. Uno dei vantaggi dei file PDF è quello di non poter essere modificati senza che resti traccia della modifica stessa. Proteggendoli con una password però, sarà possibile trasformarli in file di sola lettura; su questo nessuno potrà intervenire.

Se i PDF vengono firmati con firma certificata, vengono bloccati e non saranno possibili modifiche. Quest’opzione è possibile solo se siamo gli unici firmatari del documento: potremo, in questo caso, procedere con la rimozione della firma e con la successiva modifica.

Conversione in word

Per quanto riguarda la conversione dei PDF, invece, spicca la possibilità di convertire PDF in word modificabile, senza che i font e i formati subiscano modifiche di sorta; una delle caratteristiche più salienti di PDFelement.

Ma la procedura di conversione è possibile in diverse estensioni, praticamente tutte quelle più utilizzate, senza che si perda nulla in termini di qualità. Oltre a passare da file PDF a word (.docx, .doc), la conversione è possibile anche in:

Excel (.xlsx, .xls, .XML);

(.xlsx, .xls, .XML); Power Point (.pptx, .ppt);

(.pptx, .ppt); Immagine (.jpg, .png, .bmp, .gif, .tiff);

(.jpg, .png, .bmp, .gif, .tiff); PDF/A , ovvero l’evoluzione del PDF (di tipo aa, 1b, 2a, 2b, 2u, 3a, 3b, 3u);

, ovvero l’evoluzione del PDF (di tipo aa, 1b, 2a, 2b, 2u, 3a, 3b, 3u); Testo (mediante OCR);

(mediante OCR); ePUB (formato utilizzato dai lettori eBook);

(formato utilizzato dai lettori eBook); RTF (tra i più facilmente leggibili, ovvero i Rich Text Format);

(tra i più facilmente leggibili, ovvero i Rich Text Format); HTML (in pagine web);

(in pagine web); HWP (.HWPX solo su Windows).

Appare chiaro dall’elenco come la conversione sia una delle funzioni più complete in assoluto, come raccontano anche gli utenti, che sono essenzialmente orientati nella scelta proprio dalle possibilità di conversione dei file offerte dal programma stesso (in particolare per convertire PDF in word).

Back To School

Ormai ci siamo: la riapertura delle scuole è alle porte, perché non farlo attrezzandosi al meglio? La tecnologia può anche essere uno stimolo per studiare. La promozione di Back To School è dedicata proprio a questo: diversi incentivi sull’acquisto dei principali prodotti Wondershare permetteranno di usufruire di uno sconto sul prezzo originale che può arrivare al 60%. PDFelement, ad esempio, sarà acquistabile con un risparmio del 40%.