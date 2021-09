Fratelli d’Italia presenta la sua squadra per Antonelli: “Siamo la destra sociale”

Fratelli d’Italia ha presentato la sua lista questo pomeriggio, sabato, nella sede da poco inaugurata di via Daniele Crespi, nel cuore di Busto Arsizio. Alla presenza dell’eurodeputato Carlo Fidanza e del coordinatore provinciale Andrea Pellicini, il suo omologo cittadino Massimiliano Nardi ha passato in rassegna i componenti della lista che appoggia il sindaco uscente (anche lui tesserato con il partito di Giorgia Meloni, ndr) Emanuele Antonelli.

Una lista con tanti volti nuovi, a sottolineare la crescita di un partito che 5 anni fa «era un gruppetto in stile “Eravamo 4 amici al bar”» – sottolinea Nardi. La crescita a livello nazionale del partito di destra ha portato buoni frutti anche a Busto Arsizio che ora annovera anche lo stesso sindaco tra i “fratelli”.

«Questo ha permesso al nostro gruppo di avere idee fresche e nuove, soprattutto grazie ai giovani che si sono avvicinati e di potersi organizzare in modo strutturato in città anche grazie a tutti i membri del direttivo che non smetterò mai di ringraziare» – prosegue Nardi che poi sottolinea i punti cardine del programma di Fratelli d’Italia per l’amministrazione di Busto con due parole d’ordine: servizi sociali e giovani.

«L’impostazione del nostro partito deriva dalla destra sociale quindi per noi uno dei settori strategici dell’amministrazione è proprio quello: a Busto i servizi sociali hanno lavorato bene grazie ad Osvaldo Attolini ma l’obiettivo è modificare il concetto. Servirà investirci soldi per innovare a livello tecnologico un sistema vecchio e tradizionale. Il Covid ci ha insegnato che servono risposte rapide e immediate e solo la tecnologia può aiutarci in questo senso».

L’altro pilastro del programma sono i giovani: «Vogliamo creare un assessorato alle politiche giovanili. Abbiamo il dovere di dare oggi la possibilità ai giovani di costruirsi il loro futuro. Senza dimenticare gli altri: anziani e disabili». Infine un pensiero alla categoria tra le più penalizzate dalla pandemia: «Aiuteremo i commercianti partendo dal Made in Italy e dal Made in Busto».

