Futura Volley, test di alto livello per il precampionato

Iniziato in palestra il cammino verso il prossimo campionato di A2 femminile, la Futura Volley Giovani ha ora messo in calendario i primi test amichevoli che permetteranno alla squadra di coach Lucchini di “rodare” i meccanismi di gioco e di cementare il gruppo, rinnovato nel suo complesso.

Per questo motivo, in settimana, le “Cocche” percorreranno un buon numero di chilometri per scendere in campo in tre occasioni: mercoledì 15 (ore 18) al PalaGeorge di Montichiari le biancorosse affronteranno la Valsabbina Millennium. Le bresciane sono retrocesse dalla A1 e saranno tra le avversarie della Futura nel Girone A dove sono considerate tra le avversarie più forti. A disposizione di coach Beltrami giocatrici come la schiacciatrice Marika Bianchini e la centrale Silvia Fondriest, entrambe con un passato proprio a Busto nella allora Yamamay.

Venerdì 17 invece Garzonio e compagne saranno impegnate nella semifinale del quadrangolare “Città di Chieri” che presenta un livello decisamente alto. Alle 16 le Cocche sfideranno il celebre Racing Club di Cannes, 21 titoli francesi e due Champions League in bacheca. Il giorno successivo la finale contro una tra le altre transalpine del Volero Le Cannet e le padrone di casa della Reale Mutua Fenera tra le quali spicca la neo campionessa d’Europa, la 22enne tradatese Alessia Mazzaro.