Gemonio dice addio a Gino Bon, 100 anni al servizio del paese

Pochi mesi fa, le autorità del paese gli avevano tributato il giusto omaggio, non solo per avere raggiunto il secolo di vita ma anche per ringraziarlo di tanti anni trascorsi al servizio della comunità.

Martedì 7 settembre, in molti, si ritroveranno nella chiesa parrocchiale di San Rocco (ore 9,50) per dargli l’ultimo saluto: Gino Bon se n’è andato infatti nella notte tra sabato e domenica alla bella età di 100 anni, lasciando la famiglia e una Gemonio che gli ha voluto bene, ricambiata nell’affetto.

Presidente della sezione dei “Combattenti e reduci”, consigliere comunale, nel gruppo dei fondatori della “Squadra Volontari Antincendio Gemonio” (quella che oggi si occupa delle attività di Protezione Civile), sempre in prima fila per dare una mano a una festa, un ricevimento, una ricorrenza.

Elegante, nel servire il suo aperitivo – il Bon, appunto – il Gino (che all’anagrafe si chiamava Luciano) ha dissetato, servito, fatto brindare generazioni di gemoniesi fino a quando si è ritirato, già in età avanzata, a vita privata. Ma il paese non lo ha dimenticato e si ritroverà per salutarlo.